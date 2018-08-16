У ФК «Кайрат» кадровые сложности

Алматинцы лишились всех своих левых защитников.

Накануне игры с «Сигмой» тренерский штаб «Кайрата» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Алматинцы лишились всех своих левых защитников. Гафуржан Суюмбаев не поможет в игре с чешским клубом из-за красной карточки, полученной в первой встрече. Ян Вороговский по-прежнему болеет и даже не готовился к сегодняшнему поединку. Давно в лазарете находится и Елдос Ахметов, имеющий опыт выступлений на этой позиции.

По сути, у Карлоса Алоса остается лишь два варианта: доверять левый фланг кому-то из пары правых защитников Лунин-Соколенко, или же переводить из центра левоногого Нуралы Алипа, который также пропустил некоторое время из-за повреждения. Также в лазарете алматинцев находится центральный полузащитник Магомед Парагульгов.

Напомним, что сегодня в Алматы состоится ответный поединок третьего квалификационного этапа Лиги Европы между «Кайратом» и чешской «Сигмой». В первой встрече победу одержал клуб из Олоумоуца. Начало матча в 20:00 по времени Астаны.

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