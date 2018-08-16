Приставы не выпустили солиста группы "Дискотека Авария" за границу

Оказывается, Рыжов не заплатил налоги за 2016 год, поэтому соответствующая служба подала на артиста в суд.

Неприятная ситуация случилась у солиста и продюсера группы «Дискотека Авария». Алексея Рыжова, который вместе с семьей собирался улететь в отпуск в Италию, не выпустили из страны. Как выяснилось на границе в аэропорту Шереметьево, выезд артисту закрыла Федеральная служба судебных приставов. Рыжов подобного, увы, не ожидал, сообщает 7days.ru.

Как выяснилось, соответствующее распоряжение было передано в пограничный контроль еще в мае этого года. Но за три месяца Алексей ни разу не пытался выехать за границу, а теперь сорвался его долгожданный отпуск по его же собственной вине.

Оказывается, Рыжов не заплатил налоги за 2016 год, поэтому соответствующая служба подала на артиста в суд. Решение о принудительном взыскании средств в размере 104 тысячи 482 рубля (в эту сумму входят налоги, сборы и пени) было принято еще в конце прошлого года. Повестки и уведомления о судебных слушаниях по закону были отправлены Рыжову по адресу постоянной регистрации, но он на слушании так и не появился.

Скорее всего, лидер «Дискотеки Аварии» даже не знал о том, что состоялся суд. Очень многие люди не проверяют свои почтовые ящики и, тем более, не ходят на почту получать заказные письма. Несмотря на технологии, судебные службы все еще «общаются» с людьми с помощью Почты России.

«Вот так я пропустил свой отпуск!» — говорит Алексей.

Правда, вместо слова «пропустил» на самом деле он употребил гораздо более емкий глагол из нецензурной лексики.

Теперь певцу предстоит погасить долг, но выехать за рубеж он сможет не сразу. Пока нужные бумаги дойдут по пограничного контроля, пройдет не меньше месяца.

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