Перепись-2019 пройдет по-новому

Комитет по статистике подготовит сайт, где разместят 45 вопросов, касающихся личных данных.

Казахстанцев посчитают по-новому. Теперь для переписи населения не нужны бумажные бланки. Вся процедура пройдёт с помощью электронных анкет, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Для этого Комитет по статистике подготовит сайт, где разместят 45 вопросов, касающихся личных данных и даже ближайших планов. К примеру, составители анкеты поинтересуются, планируете ли вы переехать из страны, если да – то куда, и кем были ваши прежние супруги, если вы в разводе.

При этом в переписи населения, которая намечена на ноябрь следующего года, все равно задействуют 30 тысяч человек. Их обеспечат экипировкой и бейджами и планшетами и отправят по домам. Волонтеры будут уточнять, заполнили ли казахстанцы электронную анкету.

Отмети, что в 2009 году статистики насчитали в стране 16 миллионов 96 тысяч человек.

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