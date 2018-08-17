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Полицейские предупредили об ответственности за участие в опасном флешмобе

За подобное нарушение предусмотрен штраф или арест на трое суток, а также лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Фото : inform.kz17 августа 2018, 06:00

В Атырау набирает популярность флешмоб «Kiki Challenge», когда участники дорожного движения выходят из автомобиля и начинают танцевать, передает МИА «Казинформ».

«Таких случаев в последнее время становится все больше, о чем свидетельствуют сообщения в социальных сетях. Останавливаясь на дороге, участники флешмоба не только нарушают правила дорожного движения, но подвергают опасности свою жизнь и жизнь других людей. В связи с этим ДВД Атырауской области предупреждает, что в таких случаях предусмотрена административная ответственность согласно КоАП РК сразу по нескольким статьям», - говорится в распространенном пресс-службой ДВД региона сообщении.

ДВД напоминает, что за подобное нарушение предусмотрен штраф или арест на трое суток, а также лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.


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