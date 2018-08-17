ТОО "Қамқор Вагон": Наш приоритет – это сохранение рабочих мест

Всего по Казахстану мы обеспечиваем работой 1600 человек в 7 филиалах, из них в малых городах – Аягоз, Казалинск и Шалкар трудятся 570 квалифицированных специалистов - Сакен Тулебаев.

Вагоноремонтный рынок в Казахстане – это сфера высокой конкуренции. В настоящее время в этом направлении работают более 20 компаний. В большинстве вся работа проводится на крупных железнодорожных станциях. Функционирование вагоноремонтных депо в малых городах стало малоэффективно из-за повышенных расходов на содержание производства. Именно поэтому многие предприниматели отказались от идеи развивать это направление.

ТОО "Қамқор Вагон" же решили не идти по пути массовых сокращений. Почему было принято такое решение, рассказал генеральный директор ТОО "Қамқор Вагон" Сакен Тулебаев.

- Сколько рабочих мест обеспечивает Қамқор Вагон в малых городах Казахстана?

Всего по Казахстану мы обеспечиваем работой 1600 человек в 7 филиалах, из них в малых городах – Аягоз, Казалинск и Шалкар трудятся 570 квалифицированных специалистов. Қамқор Вагон является частью многоотраслевого холдинга Қамқор Менеджмент, в котором вместе с сильной командой управленцев, во главе с Генеральным директором Диасом Сулейменовым, плодотворно трудятся 10 000 работников. Помимо ремонта и сервисного обслуживания холдинг реализует стратегические проекты по строительству железнодорожных путей и автомобильных дорог, объединяя более 40 производственных предприятий. И большая часть из них как раз расположена в малых городах.

- Почему содержание ремонтных депо в малых городах обходится предприятию дороже?

Дело в том, что станции Аягоз, Казалы и Шалкар расположены в экологически неблагоприятных регионах. Казалы и Шалкар – это Приаралье, где идет доплата с применением коэффициента 1,5 по должностному окладу и положен дополнительный отпуск до 12 календарных дней. Аягоз – это район Семипалатинского ядерного полигона с доплатой 1,5 МРП к заработной плате и также увеличенным трудовым отпуском. А поскольку здесь не развита промышленность, соответственно, нет большого объема погрузки-выгрузки.

- Что сделала компания "Қамқор Вагон", чтобы сохранить все рабочие места?

Мы не пошли по пути сокращения персонала или закрытию вообще этих ремонтных предприятий. Под руководством управляющей компании Қамқор Менеджмент, мы приняли решение сохранить рабочие места. Стали искать дополнительные объемы, модернизируем эти предприятия, внедряя новейшие технологии и современное оборудование.

- Как компания заботится о сотрудниках?

У нас заключен коллективный договор, чтобы сотрудники были уверены, что за перевыполнение плана получат премиальные, а за расширение зоны обслуживания будет доплата. Помимо этого, мы ежегодно пересматриваем разряд рабочих, оказываем материальную помощь для оздоровления и оплачиваем отпуск по учебе и дополнительно за многолетний стаж работы. И даже когда наши рабочие выходят на пенсию, мы продолжаем их поддерживать и выплачиваем специальные льготы. За счет средств Компании высшее образование в Казахской Академии транспорта и коммуникаций уже получили 40 работников, в том числе 15 вагонников. Дипломы транспортного колледжа получили 14 слесарей из малых городов. Все затраты на обучение, включая стипендию – за счет средств Компании. Значительные средства выделяются на улучшение условий труда.

- Скажите, кто-то оказал поддержку компании?

Доля компании на рынке услуг по ремонту грузовых вагонов составляет около 30%. Большую роль играют взаимовыгодные долгосрочные отношения с нашими основными заказчиками.

С дочерней компанией АО "НК "ҚТЖ" - АО "Қазтеміртранс" мы сотрудничаем с момента образования компании, что обеспечивает слаженность работы на основе доверия и персональной ответственности за результат. А организация своевременной подачи вагонов на ремонтные позиции со стороны АО "НК"ҚТЖ", которое является основным заказчиком, также оказывает информационную и нормативно-техническую поддержку. Только такой подход может обеспечить безопасность и качество ремонта вагонов.

- Кстати, о качестве ремонта. Всего несколько дней назад с рельсов сошли грузовые вагоны. Как ТОО "Қамқор Вагон" обеспечивает качество ремонта для безопасной эксплуатации отремонтированных вагонов?

Случай со сходом вагонов произошел по причине излома боковой рамы тележки вагона. Производители боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов иногда допускают случаи изготовления некачественной продукции. Мы, чтобы устанавливать только качественные литые детали, производим приемку продукции сразу на заводах. Наши специалисты проводят там дефектоскопирование и отсеивают бракованную продукцию на месте.

Контроль качества запасных частей также проводится и при установке на вагоны. Для этих целей наши депо оснащены всеми средствами измерения и диагностического контроля. Все цеха неразрушающего контроля прошли аккредитацию на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007.

Важным условием качественного ремонта вагонов безусловно является квалификация специалистов. Именно поэтому, Камкор Вагон ежегодно выделяет значительные средства на постоянное развитие персонала. Ведь мы хотим, чтобы наши сотрудники профессионально соответствовали быстро меняющимся вызовам времени.

- Как будет дальше развиваться ТОО "Қамқор Вагон"?

В этом году освоен ремонт вагонов на инновационных тележках с кассетными подшипниками. За 2 года подготовительной работы мы закупили и испытали необходимое оборудование, обучили персонал, сформировали нормативно-техническую документацию. Это позволило сразу приступить к большим объемам работы. И на сегодняшний день нами отремонтировано более 4-х тысяч инновационных вагонов, которые принадлежат АО "НК "ҚТЖ".

Совместно с производителями кассетных подшипников немецкой фирмой "Schaeffler Technologies AG& Co.KG" ТОО "Қамқор Вагон" проводит работу по освоению ремонта колесных пар на кассетных подшипниках. Мы уже получили сертификаты на обслуживание кассетных подшипников шведской фирмы "SKF" и американских фирм Timken и Brenco.

Одним словом, Қамқор Вагон неизменно следует курсом, поставленным перед всеми нами Елбасы - превращать малые города в иновационно- индустриальные хабы, сохраняя производственные базы и осуществляя социальную поддержку регионов, работников и их семей.

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