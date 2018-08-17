Трамп отказался платить Турции за освобождение пастора Брансона

Американский лидер отметил, что таким образом Вашингтон "сэкономит на Анкаре"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон ничего не будет платить Анкаре за освобождение находящегося под домашним арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого "сэкономит на Турции". С таким заявлением глава государства выступил в своем Twitter, пишет ТАСС.

"Турция использует США в своих интересах в течение многих лет. Они держат [под арестом] нашего замечательного христианского пастора... Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, и мы сэкономим на Турции", - написал Трамп.

Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО, последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

США резко критикуют Турцию за дело пастора и требуют его немедленного освобождения. Трамп ранее пригрозил Анкаре ввести санкции, а в начале августа реализовал эти угрозы. Штаты запретили въезд на свою территорию министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысили вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции - до 50% и 20% соответственно.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на некоторые товары из США. Кризис сильно ослабил экономику страны и турецкую лиру, потерявшую с начала года уже более 40% стоимости.

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил в четверг, что Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении Турции, если власти страны не освободят Брансона.

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