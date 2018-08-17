АДГСПК и общественники проследят за размещением иногородних студентов

Также они проконтролируют качество и сроки строительства студенческих общежитий.

Сотрудники антикоррупционного ведомства совместно с общественниками проконтролируют строительство новых студенческих общежитий и процесс заселения в них, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

В июне текущего года в рамках проекта «Карта общественного контроля» члены Специальных мониторинговых групп АДГСПК провели рейдовые мероприятия, в ходе которых выявлен ряд фактов незаконного проживания посторонних лиц в студенческих общежитиях.

При этом, в отдельных учебных заведениях, ввиду отсутствия свободных мест, студенты вынуждены арендовать квартиры, стоимость которых значительно превышает оплату общежитий.

Учитывая, что с началом учебного года закономерно увеличится количество студентов, Агентством совместно с общественностью будут проведены соответствующие мероприятия по недопущению заселения в студенческие общежития посторонних лиц, а также более объективного процесса распределения мест.

"Запланировано, что члены Специальной мониторинговой группы и Общественного совета примут активное участие в процессах открытого заселения студентов в общежития. Общественниками также будут контролированы качество и сроки строительства общежитий. Данная работа будет проведена во всех регионах страны и позволит повысить прозрачность учета проживающих лиц и наличия свободных мест", - говорится в сообщении.

АДГСПК рекомендует всем, кому что-либо известно о незаконных манипуляциях с местами в студенческих общежитиях, обратиться в соответствующие территориальные департаменты АДГСПК для принятия незамедлительных мер. Наряду с этим, Агентство призывает преподавателей и студентов учебных заведений придерживаться принципов академической честности и порядочности в процессе получения образования.

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