Жители многоэтажек Талгара отапливают квартиры углем и соляркой

Местные жалуются, что из-за установленных буржуек в комнатах все пропахло дымом, а электрические обогреватели им не по карману.

Жители Талгара, в чьих квартирах есть батареи и когда-то было центральное отопление, зимой вынуждены пользоваться печью. Местные жалуются, что из-за установленных буржуек в комнатах все пропахло дымом, а электрические обогреватели им не по карману. Чиновники давно обещают подключить дома к центральному отоплению, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

До 1996 года в Талгаре было центральное отопление, но котельная, которая снабжала их теплом вышла из строя. На ее ремонт, ни в бюджете, ни у самих жителей, в то время денег не нашлось. С тех пор каждый выживает как может. Люди установили у себя в жилищах печи и вывели в окна дымоходы. Кто-то отапливает их углем, а кто-то соляркой.

Колсин Жетписбаева, жительница Талгара:

- На 5 этаж поднимать эти канистры, вытаскивать, знаю что это опасно. Тем не менее, мне как-то надо было согреться, и я отапливалась соляркой. Потом я уже думаю на электрическое отопление перейти, мне будет немного легче.

Но использование электрических обогревателей означает огромные счета за коммунальные услуги. Те, кто отапливается таким способом, ежемесячно платят до 45 тысяч тенге. Люди говорят, что будь у них в квартирах газ, было бы гораздо легче.

Газификация в городе Талгаре завершилась еще в 2016 году. Желтые трубы, подведенные к каждому дому, тому подтверждение. Однако, жители многоэтажек не спешат убирать дымоходы, поскольку газа в их квартирах нет до сих пор. Чтобы его подключить с каждой квартиры нужно собрать от 50 до 70 тысяч тенге. Причем сделать это нужно со всего подъезда сразу. Такую сумму могут себе позволить не все.

Местный аким уверяет, что решением проблемы власти занимаются. В городе 163 многоэтажки и подключить их все сразу к отоплению технически невозможно. Поэтому работа проводится поэтапно.

Жандос Ауелбаев, аким Талгара:

- В 2016 году провели газовое отопление на 18 домов. Построили отдельную центральную котельную. В этом году на 23 дома строится. Отдельно 10 домов самостоятельно строят себе котельную во дворе. В общем, в данный момент, около 100 домов без центрального отопления.

Большинство из собравшихся людей проживает как раз в этих 100 домах, которые в этом году не будут подключены к теплу. Аким города призвал их терпению, добавив, что в 2019 уже запланировано подключение еще 79 многоэтажек. Для этого будут построены еще 17 котельных.

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