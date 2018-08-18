Моренные озера не угрожают Алматы

Скопившуюся из-за таяния ледников воду откачивают специальными насосами.

Моренные озера безопасности Алматы не угрожают. Сейчас сразу на семи потенциально опасных для города водоемах идут так называемые предупреждающие работы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

То есть скопившуюся из-за таяния ледников воду откачивают специальными насосами. А затем пускают ее по руслам рек- Аксай , Улкен и Киши Алматы. Конечно, в дозированных количествах, чтобы не допустить повышения их уровня. Всего же вблизи мегаполиса расположены 37 моренных озер, и все они находятся под постоянным контролем. Отмечу, что селеопасный период сохранится до середины сентября.

«Каждый день измеряем уровень воды, расход воды, сколько вода уходит по сифону. Бывает по длине сифона расход и по каналу пускаем по ирригационному каналу воду. Все это контролируемо. У нас работают подрядные организации на моренных озерах и свои специалисты, которые там контролируют работу полностью. И каждый день в день три раза информацию получаем о погоде, какие работы проводятся, о уровне воды», - сообщил руководитель отдела ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК Кенесжан Кунесбай.

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