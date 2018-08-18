Зарина Дияс обыграла Юлию Путинцеву на турнире в США

Соперницы встречались друг с другом во второй раз.

Казахстанка Зарина Дияс победила соотечественницу Юлию Путинцеву в квалификации хардового турнира серии WTA в американском Нью-Хейвене, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила 17 августа, и завершилась победой Дияс в двух сетах - 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте один час и 43 минуты.



24-летняя Дияс в рейтинге WTA занимает 63-е место, а 23-летняя Путинцева идет на 50-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 ведет Дияс.



Следующей соперницей Дияс на турнире в Нью-Хейвене станет 19-летняя белоруска Вера Лапко, занимающая 66-е место в рейтинге WTA. Победительница встречи выйдет в финал квалификации.



Отметим, что для Дияс матч против Путинцевой стал всего лишь третьим после травмы, из-за которой она пропустила "Уимблдон".

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