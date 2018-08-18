26 объектов, которые в реальности гораздо больше, чем вы думали

Книга «Рекордов Гиннесса» много пишет про «самые большие на свете» объекты. Сразу на ум приходят размеры синего кита и невероятных грузовиков с колесами величиной с дом. Но сложно оценить масштаб чего-то, пока не увидишь это на фоне привычных предметов — спичечного коробка, взрослого человека, автомобиля или… ме

Гигантская кожистая черепаха

Когти орла и рука человека

Сравнение: «Титаник» и современный морской лайнер

Модель кетцалькоатля (Quetzalcoatlus northropi) — крупнейшей летающей рептилии из когда-либо существовавших, в сравнении с человеком

Взрослый лось на фоне машин

Сердце синего кита

Вот сколько планет Земля поместилось бы в одном Солнце

Ахатина гигантская

Торнадо в сравнении с ветряными мельницами. Они в правом нижнем углу, если что

Светофор

Легкие взрослой лошади (наполненные воздухом)

Размеры пирамиды Хеопса в сравнении с человеком

Грузовой автомобиль на шахте и школьный автобус

«Рукопожатие» дайвера и горбатого кита

Гребнистый крокодил

А этот милый пушистик — взрослый вомбат

Лапа гориллы

«Давид» от Микеланджело

Один из реквизитов, который использовался для крупного плана в фильмах «Властелина колец»

Люди — ничто по сравнению с секвойей «Генерал Шерман», самым высоким деревом на планете

Череп вепря и обычного взрослого волка

Баскетболист Яо Минг и парень ростом 2,10 метра

Комета Чурюмова-Герасименко и Лос-Анджелес

Гигантский морской дьявол или манта

Если вдруг было интересно — $10 тысяч купюрами в $1, и столько же купюрами в $100

Лапа медведя и рука человека

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