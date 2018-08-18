26 объектов, которые в реальности гораздо больше, чем вы думали
Книга «Рекордов Гиннесса» много пишет про «самые большие на свете» объекты. Сразу на ум приходят размеры синего кита и невероятных грузовиков с колесами величиной с дом. Но сложно оценить масштаб чего-то, пока не увидишь это на фоне привычных предметов — спичечного коробка, взрослого человека, автомобиля или… ме
Гигантская кожистая черепаха
Когти орла и рука человека
Сравнение: «Титаник» и современный морской лайнер
Модель кетцалькоатля (Quetzalcoatlus northropi) — крупнейшей летающей рептилии из когда-либо существовавших, в сравнении с человеком
Взрослый лось на фоне машин
Сердце синего кита
Вот сколько планет Земля поместилось бы в одном Солнце
Ахатина гигантская
Торнадо в сравнении с ветряными мельницами. Они в правом нижнем углу, если что
Светофор
Легкие взрослой лошади (наполненные воздухом)
Размеры пирамиды Хеопса в сравнении с человеком
Грузовой автомобиль на шахте и школьный автобус
«Рукопожатие» дайвера и горбатого кита
Гребнистый крокодил
А этот милый пушистик — взрослый вомбат
Лапа гориллы
«Давид» от Микеланджело
Один из реквизитов, который использовался для крупного плана в фильмах «Властелина колец»
Люди — ничто по сравнению с секвойей «Генерал Шерман», самым высоким деревом на планете
Череп вепря и обычного взрослого волка
Баскетболист Яо Минг и парень ростом 2,10 метра
Комета Чурюмова-Герасименко и Лос-Анджелес
Гигантский морской дьявол или манта
Если вдруг было интересно — $10 тысяч купюрами в $1, и столько же купюрами в $100
Лапа медведя и рука человека
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