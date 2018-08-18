На улице Тимирязева в Алматы ограничат движение транспорта
Ограничения сохранятся до 21 августа.
Фото : 112 Украина18 августа 2018, 12:31
В связи с дорожно-строительными работами по улицеТимирязева при реконструкции BRT, от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова временно приостановят движение личного автотранспорта в период с 10:00 19 августа до 06:00 21 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.
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