На улице Тимирязева в Алматы ограничат движение транспорта

Ограничения сохранятся до 21 августа.

В связи с дорожно-строительными работами по улицеТимирязева при реконструкции BRT, от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова временно приостановят движение личного автотранспорта в период с 10:00 19 августа до 06:00 21 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

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