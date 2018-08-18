Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На улице Тимирязева в Алматы ограничат движение транспорта

Ограничения сохранятся до 21 августа.

Фото : 112 Украина18 августа 2018, 12:31

В связи с дорожно-строительными работами по улицеТимирязева при реконструкции BRT, от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова временно приостановят движение личного автотранспорта в период с 10:00 19 августа до 06:00 21 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты