Конвенция регулирует весь комплекс вопросов по использованию Каспийского моря — эксперт

Зульфия Аманжолова рассказала о пользе принятия Конвенции для Казахстана.

Актауский саммит прикаспийских государств войдет в историю как знаковое событие, на котором достигнута принципиально важная историческая договоренность о статусе Каспийского моря, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Зульфия Аманжолова, рассказала о значимости принятой Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В заявлении для средств массовой информации по итогам Пятого каспийского саммита Президент РК Нурсултан Назарбаев охарактеризовал Конвенцию как конституцию Каспийского моря. Это основополагающий документ, на базе которого прибрежные государства будут выстраивать свои взаимоотношения во всех сферах сотрудничества.

По словам Зульфии Аманжоловой, Конвенция регулирует весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним.

«Внесена ясность в вопросах разграничения акватории. Установлены территориальные воды шириной 15 морских миль. Их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. Рыболовство будет осуществляться на основе согласованных национальных квот. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран», — сказала Посол по особым поручениям МИД РК З. Аманжолова.

Стоит отметить, что на Саммите президенты прикаспийских стран договорились поставить конкретные задачи министерствам иностранных дел в целях выполнения положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Как отметила З. Аманжолова, министерствам иностранных дел поручено сформировать группу высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Задачей этой группы на ближайшую перспективу является разработка и согласование Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

Главы государств также договорились о необходимости разработки Соглашения о мерах доверия на Каспийском море. Это соглашение должно служить общим целям обеспечения мира и стабильности в регионе. Президенты поставили задачу перед переговорными командами прибрежных государств о завершении работы над Соглашением, направленного на противодействие незаконному промыслу биологических ресурсов Каспийского моря. Среди значимых документов, подписанных в ходе саммита можно выделить Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве прикаспийских государств, а также Соглашение о сотрудничестве в области транспорта.

Зульфия Аманжолова рассказала о пользе принятия Конвенции для Казахстана.

«Мы определили свою государственную границу по всему периметру территории, то есть если до подписания Конвенции Казахстан имел юридически оформленные сухопутные границы, то Конвенция позволяет Казахстану определить пределы суверенитета и на море», — отметила эксперт.

Что касается вопроса о разграничении дна Каспия на предмет недропользования, то, согласно документу, каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна.

К настоящему времени разграничены дно и недра Каспия в его северной и центральной частях. Казахстан заключил соответствующее Соглашение с Россией в 1998 году, а также Протокол к нему в 2002 году. Разграничение дна моря между Казахстаном и Азербайджаном зафиксировано в Соглашении 2001 года и Протоколе к нему в 2003 году. Имеется также казахстанско-азербайджанско-российское Соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря, подписанное в 2003 году. Договоренность Казахстана и Туркменистана о делимитации дна скреплена Соглашением в 2014 году.

«После определения в трехстороннем формате, с Азербайджаном и Туркменистаном, района точки стыка линий разграничения участков дна, мы сможем констатировать завершение нашим государством юридического оформления границ суверенных прав на недропользование в Каспийском море», — пояснила З. Аманжолова.

Кроме того, серьезное внимание на Саммите было уделено и вопросам охраны окружающей природной среды.

Как отметила Посол по особым поручениям МИД, по данной проблематике у сторон с самого начала переговоров позиции были наиболее близки. Это позволило согласовать положения, связанные с экологическими аспектами достаточно давно. На базе общих подходов к вопросам сохранения природной среды Каспийского моря в 2003 году сторонами была заключена рамочная Конвенция об охране окружающей природной среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция. Согласно Актауской конвенции в Каспийском море запрещена любая деятельность, наносящая ущерб биоразнообразию. Стороны также договорились о правилах осуществления научных исследований в Каспийском море.

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