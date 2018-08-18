Что пишут иностранные СМИ об Актауском саммите

Итоги Каспийского саммита, прошедшего 12 августа в Актау, продолжают активно освещать мировые средства массовой информации.

Итоги Каспийского саммита в Актау продолжают активно освещать мировые средства массовой информации. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК представляет подборку сообщений и публикаций.

«Исторической» назвал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря международный телеканал «Euronews».

«В Казахстане в воскресенье прошел саммит Прикаспийских государств. Встреча завершилась подписанием исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Свои подписи под ней поставили лидеры пяти государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Работа над конвенцией велась более 20 лет. Хозяин встречи Нурсултан Назарбаев назвал ее «Конституцией Каспийского моря»», - отмечает телеканал.

При этом «Euronews» приводит подробный обзор Конвенции: «Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра будут поделены соседними государствами на основе двусторонних соглашений, но с соблюдением международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов - все эти вопросы получили свое отражение в конвенции. Экологический фактор будет обязательно учитываться при реализации масштабных морских проектов. Одним из основных стало положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. За поддержание безопасности на море и управление его ресурсами будет отвечать «каспийская пятерка».

Международное информационное агентство «Reuters» сообщает, что все пять лидеров Прикаспийских государств по итогам Саммита назвали событие «историческим». Отмечается, что «хотя некоторые страны продвинулись вперед с такими крупными проектами, как Кашаганское нефтяное месторождение, расположенное на казахстанской стороне Каспия, противоречия по вопросу правового статуса моря мешали реализации ряда других проектов».

«Установлены территориальные воды шириной 15 морских миль, а их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел», - цитирует агентство Президента Казахстана Н. Назарбаева на брифинге после подписания Конвенции.

«Reuters» делает акцент на «недопущение присутствия на Каспии любых вооружённых сил, не принадлежащих сторонам». Заслуживает внимания статья в «Financial Times», которая сообщает о подписанной на казахстанском побережье Каспийского моря президентами пяти прибрежных стран Конвенции. Автор статьи Генри Фой cсылается на следующие слова Президента Казахстана Н. Назарбаева:

«За достижением консенсуса по статусу моря стоит сложный рабочий процесс, все стороны приложили большие усилия, и теперь у нас есть добрая воля работать над этим проектом».

Крупное американское издание «New York Times» информирует читателей о том, что пять Прикаспийских стран в воскресенье согласились на формулу для разделения крупнейшего в мире внутреннего водоема и его потенциально огромных запасов нефти и газа. Отмечается, что «Транскаспийский трубопровод может облегчить экспорт с месторождения Кашаган в Казахстане», которым управляет американский Exxon. В статье «Прорывное соглашение по Каспию, призванное увеличить добычу нефти и способствовать планам по трубопроводам», опубликованной в «Bloomberg» автор называет подписание документа «прорывом, к которому стороны шли более двадцати лет».

Издание сообщает, что Прикаспийские страны подписали соглашения о сотрудничестве в области экономики, транспорта и борьбы с терроризмом.

Издание «The Guardian» в статье «Эпохальное соглашение по Каспийскому морю подписано пятью прибрежными государствами» пишет, что «после более чем 20-ти лет дипломатических усилий пять прибрежных каспийских государств - Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан определили правовые рамки по использованию крупнейшего в мире внутреннего водоема, соединяющего Азию и Европу и богатого нефтью и газом, а также осетровыми породами рыб. Отмечается, что на дипломатическом уровне подписанную Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря называют «региональной конституцией».

Британское агентство «ВВС» в статье «Каспийское море: пять стран подписывают соглашение, которое положит конец спорам» сообщает о том, что лидеры Прикаспийских государств, достигнув принципиального соглашения, подписали в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В статье делается акцент на том, что «международные нефтяные компании, устремившиеся на Каспий в 1990-е годы, смогут развить своё присутствие и «разморозить» некоторые проекты, которые ранее не могли быть воплощены из-за спорного правового статуса Каспийского моря. Кроме того, издание отмечает, что порядка 80-90% икры в мире - из Каспийского бассейна и, вместе с тем, сообщает о введении различных запретов на рыбную ловлю осетровых и на торговлю икрой.

В этом контексте издание цитирует Президента Казахстана Н. Назарбаева, который во время саммита заявил о возможности установления в рамках подписанного документа национальных квот на рыбную ловлю. В статье арабского агентства «Аль Уатан аль Араби» под названием «Как Президент Казахстана довел до конца процесс подписания Конвенции о правовом статусе Каспия» обращается внимание на дальновидность Н. А. Назарбаева.

Как отмечает издание, создана новая «Конституция Каспийского моря». Достигнуто историческое соглашение, направленное на расширение сотрудничества между прибрежными странами и урегулировавшего ряд нерешенных в течение 20-ти лет правовых проблемы между ними. Сообщается, что Н. Назарбаев призвал своих коллег к укреплению доверия и сотрудничества, особенно, в сфере обеспечения безопасности и военного сотрудничества с учетом национальных интересов. Также автор статьи говорит о предложении казахстанского лидера активизировать экономическое сотрудничество на Каспии.

Агентство обращает внимание на инициативы Президента РК, обращенные к лидерам Прикаспийских государств, по совместному развитию цифровой экономики и туризма.

Крупнейшее информационное агентство ФранцииAgence France-Presse» в статье «Пять каспийских прибрежных стран подписали значимый документ» отмечает, что лидеры каспийской пятерки стали «участниками исторического события».

«Необходимо признать, что консенсус по статусу Каспийского моря сложился нелегко и не сразу. Переговоры продолжались более 20 лет и потребовали немало совместных усилий сторон», - приводит агентство слова Н. Назарбаева.

Крупнейший австралийский интернет-портал «АBC.net» опубликовал статью под названием «Богатые нефтью, газом и икрой: Пять стран переходят к урегулированию многолетнего каспийского спора - почему сейчас?».

В публикации обращается внимание на выступление Президента РК Н. Назарбаева, в частности на его слова о «недопущении присутствия на Каспии любых вооружённых сил, не принадлежащих сторонам» и вопросы строительства трубопроводов. А. Мустафаев, национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA в Азербайджане, в статье «Каспийская конвенция расширяет перспективы развития грузовых перевозок» крупного китайского издания «Хinhuanet.com» отмечает, что «Подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря откроет новые перспективы развития логистики и расширения сотрудничества в этой области между прикаспийскими государствами. Документ также повысит безопасность в регионе и улучшит экологический статус моря».

Мысль о перспективах дальнейшего развития отношений Прикаспийских государств в области разведки и добычи нефти и газа развивает американский финансово-экономический журнал «Forbes». Так, издание отмечает, что благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря крупнейшие мировые нефтегазовые компании Chevron, Exxon, Shell и BP «смогут увеличить количество своих проектов в регионе и конкурировать с другими крупными игроками на рынке за новые разработки нефти и газа на Каспии». Китайское агентство «The Global Times» сообщает о состоявшемся в Актау саммите, результатом которого стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа по которому велась с 1996 года.

Кроме того, со ссылкой на Интерфакс, издание цитирует Н. Назарбаева:

«Нам необходимо в полной мере использовать возможности Конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств».

Европейская «News 4 Europe» в статье «Каспийский саммит начинается после 20 лет переговоров по заключению Конвенции» отмечает, что «Каспий - эффективный мост сотрудничества не только между прибрежными странами, но и между Азией и Европой». День подписания Конвенции издание называет«историческим» и подчеркивает, что, «несмотря на сложность процесса и более 20 лет переговоров, пять стран достигли соглашения о правовом статусе моря, который их объединяет».

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