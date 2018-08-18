Астану накроют сильный дождь и град

Вероятность шторма 80-85 процентов.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеослужбы Казахстана, 19-21 августа в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 метров в секунду, 20-21 августа порывы до 25 метров в секунду.

В Астане 21 августа ожидается сильный дождь, усиление северного ветра 15-20 метров в секунду. 19-21 августа временами ожидается гроза, шквал, град. Вероятность шторма 80-85 процентов.

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