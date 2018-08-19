Переговоры Путина и Меркель длились три часа

До начала переговоров президент и канцлер выступили с совместным заявлением для прессы.

В Берлине завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель, передает корреспондент РИА Новости.

Беседа двух лидеров длилась около трех часов.

До начала переговоров президент и канцлер выступили с совместным заявлением для прессы. Путин, в частности, отметил значение "Северного потока — 2" для Европы. Он также подчеркнул, что проект не закрывает транзит газа через Украины.

Путин и Меркель также затронули иранскую сделки и призвали к сохранению соглашения. Кроме того, российский президент посетовал на отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса. Канцлер, в свою очередь, пообещала обсудить с Путиным отправку миротворческой миссии на Украину.

Стороны также заявили о готовности обсуждать актуальные вопросы, добавив, что все спорные моменты можно решить через диалог.

По пути в Германию российский лидер посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Путин подарил дипломату картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку с тульским самовар.

Кроме того, Путин произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у гостей церемонии бракосочетания. На свадьбе также присутствовал Кубанский казачий хор.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, визит в Австрию носил частный характер.

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