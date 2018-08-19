Велогонщик «Астаны» сохранил лидерство перед финальным этапом «Тура Норвегии»

Проходит третий этап тура.

Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» финишировал третьим, но сохраняет лидерство в общем зачете, сообщает Sports.kz.

Первый и второй результаты этапа — у гонщиков команды «Corendon-Circus» чеха Адама Тупалика и голландца Матью Ван дер Пула, третьим финишировал и остался на первом месте в общем зачете.

Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Танел Кангерт — 30-м, Йеспер Хансен — 49-м, Якоб Фульсанг — 55-м, Даниил Фоминых — 104-м, Уго Уль — 105-м.

Общий зачет:

1. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — 12:34:40

2. Маркус Хоэльгаард (Норвегия, «Joker Icopal») — +0:07

3. Колин Джойс (США, «Rally Cycling») — +0:08

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