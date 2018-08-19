В Павлодаре открыли памятник пограничникам всех поколений

Активистам понадобилось почти пять лет чтобы получить разрешение и место для памятника.

Открытие мемориала в парке Победы приурочили столетию создания пограничных войск КГБ СССР и 26-летию образования пограничной службы КНБ Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavon.kz.

На торжественное мероприятие собрались пограничники советского и казахстанского призыва городов Павлодарской обрасти, включая ветеранов Даманского сражения и конфликта на Таджикско-афганской границе.

Почетное право открытие памятника предоставили пограничникам старшего поколения, которые выразили надежду, что те навыки которые они приобрели на службе никогда не пригодятся, пожелав всем мирного неба. Пограничники выразили общую благодарность художественной мастерской Кузнецова, а также всем тем, кто принял участие в организации и открытии.

Активистам понадобилось почти пять лет чтобы получить разрешение и место для памятника. На гранитной плите расположен знак погранвойск и выбита надпись на государственном и русском языках " Государственная граница священна и неприкосновенна. Пограничникам всех поколений". Преемственность поколений символизируют пограничные столбы СССР и Республики Казахстан.

Солдаты почтили память погибших пограничников минутой молчания, возложили цветы к вечному огню. Шестерых пограничников наградили памятными медалями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!