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Путин закружил в танце главу МИД Австрии на ее свадьбе

Президент России прибыл на торжественную церемонию, которая проводилась в ресторане на юге федеральной земли Штирия.

Фото : АиФ19 августа 2018, 10:30

Во время торжественного мероприятия российский лидер закружил в танце невесту под бурные аплодисменты гостей церемонии и жениха Кнайсль, бизнесмена Вольфганга Майлингера, сообщает РЕН ТВ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин успел станцевать не только с невестой, но и с другими гостями.

Путин поздравил молодоженов с грандиозным событием и подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Песков отметил, что президент России провел на свадебной церемонии один час.

На свадьбе выступил Кубанский казачий хор.

Директор хора Анатолий Арефьев рассказал, что на свадьбе хор исполнял традиционные народные песни, в том числе "Любо, братцы, любо.

Арефьев отметил, что хор встретили с восторгом и аплодисментами.

"Буквально с первого произведения — плясовой песни "Люблю я казаченьку" — зал сразу же начал аплодировать, а молодожены пустились в пляс", — сказал он.


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