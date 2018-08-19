Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два казахстанских боксера подписали контракт с Top Rank

Промоутерская компания Top Rank была основана в 1973 году.

Фото : Sports.kz, Хабар 2419 августа 2018, 12:45

Казахстанские боксеры Асхат Уалиханов и Сагадат Рахманкулов подписали контракт с известной промоутерской компанией Top Rank, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение рассчитано на пять лет.

Таким образом, они стали вторыми, кто вслед за Алимханулы подписал контракт с Top Rank.

Промоутерская компания Top Rank была основана в 1973 году. Ее главой является известный промоутер Боб Арум, который ведет дела многих звезд профессионального бокса, среди которых Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд. Также Арум долгое время работал с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.

Что касается Жанибека Алимханулы, то его дела ведет уроженец Литвы Эгис Климас, эмигрировавший в период развала СССР в США. В 1990-е начал работать в боксе, а к 2017 добился статуса "Лучший менеджер года" по версии авторитетного журнала The Ring. Сейчас Климас сотрудничает с такими известными боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Сергей Ковалев. Кроме того, он работает с Сагадатом Рахманкуловым и Асхатом Уалихановым.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты