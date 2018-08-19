Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мужчина застрелил бывшую жену на московской улице и покончил с собой

На кадрах видно, что мужчина достал оружие из пакета и в упор выстрелил в женщину несколько раз.

Фото : Lenta.ru19 августа 2018, 14:35

На кадрах видно, что мужчина достал орудие убийства из пакета, а затем произвёл несколько выстрелов, сообщает Life.ru.

Появилось видео жестокого убийства женщины на Нижней Масловке в Москве. Кадры публикует телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что мужчина достал оружие из пакета и в упор выстрелил в женщину несколько раз. Она являлась его бывшей супругой.

Как сообщалось ранее, мужчина сидел в засаде у жилого дома. Дождавшись, когда экс-супруга выйдет из подъезда, подошёл и в упор выстрелил в неё три раза. Стрелок покончил с собой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты