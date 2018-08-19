Мужчина застрелил бывшую жену на московской улице и покончил с собой

На кадрах видно, что мужчина достал оружие из пакета и в упор выстрелил в женщину несколько раз.

На кадрах видно, что мужчина достал орудие убийства из пакета, а затем произвёл несколько выстрелов, сообщает Life.ru.

Появилось видео жестокого убийства женщины на Нижней Масловке в Москве. Кадры публикует телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что мужчина достал оружие из пакета и в упор выстрелил в женщину несколько раз. Она являлась его бывшей супругой.

Как сообщалось ранее, мужчина сидел в засаде у жилого дома. Дождавшись, когда экс-супруга выйдет из подъезда, подошёл и в упор выстрелил в неё три раза. Стрелок покончил с собой.

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