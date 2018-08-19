Сколько могут заработать казахстанские спортсмены на Азиаде-2018

Защищать честь страны на летних Азиатских играх в Индонезии будут 440 спортсменов.

Чемпионы летних Азиатских игр получат по $10 тыс. призовых от Министерства культуры и спорта. Также денежные вознаграждения в размере $5 тыс. и $3 тыс. предусмотрены серебряным и бронзовым призерам. Не оставят без внимания и их тренеров. Казахстанские спортсмены начинают борьбу на Азиаде в Индонезии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал 24.kz.

Защищать честь страны на летних Азиатских играх в Индонезии будут 440 спортсменов в 25 олимпийских видах спорта и 37 дисциплинах: легкоатлеты, боксеры, пловцы, борцы и другие атлеты.

- Казахстан традиционно будет показывать высокие результаты, потому что по тем видам спорта, которые включены в Азиатские игры, мы занимаем лидирующее положение. Единственное, новые виды спорта могут немного отразиться. Потому что новые виды, как скалолазание, стритбол и другие виды спорта, в Казахстане только зарождаются. Только они могут отразиться на результате. В целом Казахстан крепко держит свои позиции, - отметил Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК.

Что касается позиций, то в спортивном ведомстве ожидают, что по итогам Азиады Казахстан расположится на 4-ой строчке в общем медальном зачете и выступит не хуже, чем на прошлых играх в Инчхоне. Подняться выше, скорее всего, не получится. Потому что, по традиции, в тройку лидеров на континенте входят Япония, Китай и Корея. К слову, спортсмены Северной и Южной Корей будут выступать одной командой.

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