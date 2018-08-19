Емельяненко показал последствия боя с Тони Джонсоном
Спортсмен подчеркнул, что так он зарабатывает себе на хлеб.
Фото : соцсети19 августа 2018, 16:23
Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографию своего разбитого лица после боя с американцем Тони Джонсоном, который закончился вничью, передает Zakon.kz.
«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», прокомментировал боец свои синяки.
Напомним, бой между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном состоялся в рамках турнира лиги World Fighting Championship Akhma в Москве и завершился вничью. После него российский боец был госпитализирован с ушибами и гематомами.
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