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Емельяненко показал последствия боя с Тони Джонсоном

Спортсмен подчеркнул, что так он зарабатывает себе на хлеб.

Фото : соцсети19 августа 2018, 16:23

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографию своего разбитого лица после боя с американцем Тони Джонсоном, который закончился вничью, передает Zakon.kz.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», прокомментировал боец свои синяки.

Напомним, бой между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном состоялся в рамках турнира лиги World Fighting Championship Akhma в Москве и завершился вничью. После него российский боец был госпитализирован с ушибами и гематомами.


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