Почему нельзя отказываться от углеводов

Сбалансированное питание - лучшее решение в любой ситуации.

Диеты, предполагающие максимальный отказ от углеводосодержащей пищи, приводят к сокращению продолжительности жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на Science Daily.

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) завершили 25-летнее исследование, в ходе которого проследили общее влияние углеводных продуктов на риск смерти. Для этого были изучены данные 15 428 человек в возрасте 45-64 лет, потреблявших в пищу среднее количество калорий.

Выяснилось, что слишком низкое (менее 40 процентов от общего рациона) и слишком высокое (более 70 процентов) потребление углеводов связано со снижением продолжительности жизни. В частности, специалисты отмечают, что люди, полностью исключающие углеводы, живут в среднем на четыре года меньше, чем те, кто употребляет их в умеренном количестве.

При этом ученые указывают на то, что участники исследования, заменившие углеводы белками и жирами животного происхождения, подвергают свое здоровье большему риску по сравнению с приверженцами растительной пищи.

Согласно выводам исследователей, наиболее оптимальным вариантом является сбалансированная диета, предусматривающая употребление углеводов на уровне 50-55 процентов от общего рациона.

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