В Алматы красочным шоу открыли молодежный чемпионат мира по футзалу

Алматы впервые среди стран СНГ принимает Чемпионат мира по футзалу среди студентов.

В торжественной церемонии открытия на Алматы Арена, собравшей более 14 тысяч зрителей, приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, министр образования и науки страны Ерлан Сагадиев и вице-президент ФИСУ Мариан Дымальский.

Алматы впервые среди стран СНГ принимает Чемпионат мира по футзалу среди студентов. С 19 по 26 августа молодые спортсмены из 17 стран мира будут бороться за чемпионство, в том числе представители Аргентины, Болгарии, Германии, Израиля, Канады, Китая, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Словакии, Таиланда, Украины, Франции, Хорватии, Чехии и Казахстана, передает Zakon.kz.



В красочном открытии приняли участие артисты казахстанской эстрады Камшат Жолдыбаева, Мадина Садвакасова, группа Алашулы и другие. Памяти Дениса Тена был посвящён специальный танцевальный номер на льду с трансляцией видеоролика о знаменитом фигуристе.

Стоит отметить, что с начала года в Алматы было проведено более 2,5 тысячи спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с охватом более 250 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи граждан с ограниченными физическими возможностями.

Во всех районах города с этого года открыты секции по қазақ күресі, возрожден национальный вид борьбы "белдесу", возобновлена работа алматинского ипподрома.

В рамках проекта "Спорт в моем дворе" увеличено количество дворовых спортплощадок с охватом около 18 тысяч постоянно занимающихся спортом детей.

Параллельно стартовал проект "Батыл бол" по привлечению детей и подростков из малообеспеченных семей к занятиям физической культурой и спортом путем прямой компенсации частным спортивным организациям.

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