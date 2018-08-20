Костанайские полицейские проводят операцию «Должник»

Мероприятие нацелено на привлечение правонарушителей к ответственности за неуплату административных штрафов.

В Костанае стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Как отметил начальник отдела административной практики УВД города Костаная Серик Абдыкалыков, мероприятие нацелено на привлечение правонарушителей к ответственности за неуплату административных штрафов

Выявлять нарушителей-должников полицейским помогает аппаратно-программный комплекс «Автоураган». Этот же комплекс фиксирует нарушения скоростного режима.

Провинившихся водителей предупреждают о необходимости уплаты штрафов, а случае неоплаты в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу административное дело будет направлено для принудительного взыскания к судебным исполнителям.

Всего за первый день операции «Должник» взыскано административных штрафов на общую сумму 600 150 тенге.

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