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В Белоруси посадили мужчину, насиловавшему дочь и четырех внучек

Преступник пытался сбежать в Россию после того, как понял, что ему грозит, а в отъезде ему помогала супруга, бабушка девочек.

Фото : 1703.life20 августа 2018, 07:52

В Белоруссии суд Речицкого района вынес приговор 60-летнему мужчине по делу о педофилии. Мужчину осудили на 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает РЕН ТВ.

Как выяснило следствие, в 1984 преступник изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь и ее подругу. Родители подруги написали заявление в милицию, однако супруга насильника, она же мать их общей дочери, отказалась это делать. Тогда мужчина получил три года колонии, а, выйдя из тюрьмы, вернулся в ту же семью.

В прошлом году следователи выяснили, что в течение нескольких лет преступник насиловал четырех своих малолетних внучек от 10 до 14 лет. Преступник пытался сбежать в Россию после того, как понял, что ему грозит, а в отъезде ему помогала супруга, бабушка девочек.

Однако сотрудники правоохранительных органов смогли остановить бегство педофила, сняв его с поезда в Гомеле.


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