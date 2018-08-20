Реконструировать уникальную мечеть собираются в Семее

Мечеть будет реконструирована в этом или следующем году.

Общественники города Семея подняли вопрос реконструкции уникальной деревянной Аккольской мечети. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители общественности Семея - президент Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир ХАК», директор Татарской школы искусств Габдулхак Ахунжанов и активист, предприниматель Эльдар Байканов обратились в акимат Восточно-Казахстанской области с вопросом реконструкции уникальной 111-летней деревянной мечети, построенной без единого гвоздя. Разрушающаяся от времени мечеть находится недалеко от Семея, в селе Акколь.

В акимате ВКО им ответили, что этот вопрос сейчас решается в рамках программы «Рухани жаңғыру». Мечеть будет реконструирована в этом или следующем году.

Далее акимат ВКО направил обращение в управление культуры, документации и архивов.

«Мечеть XIX века, расположенная в селе Акколь Бескрагайского района, входит в список памятников местного значения, утвержденный постановлением акимата Восточно-Казахстанской области №560 от 20 апреля 2008 года. В Восточном Казахстане в соответствии с программой «Рухани қазына» разрабатывается проект «Реализация комплекса мер по сохранению объектов историко-культурного наследия ВКО». Реставрационные работы данного историко-культурного объекта будут включены в данный проект», - говорится в официальном ответе управлении культуры, архивов и документации ВКО.

Возвел мечеть местный житель Султан Фазылбеков, еще 111 лет тому назад. Для строительства здания он привлек лучших башкирских архитекторов. Старожилы говорят, что строительный материал собирали и привозили в село со всего Прииртышья.

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