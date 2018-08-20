Ректор известного столичного вуза рассказал о просьбах госслужащих "помочь" с экзаменами

Ахылбек Куришбаев считает, что если мы хотим изменить наше общество, мы должны начинать с себя.

О том, что представители правоохранительных органов и влиятельные чиновники приходят к нему с просьбами помочь пройти ЕНТ, поставить экзамен или зачет, или восстановить отчисленного за нарушения студента, написал ректор Казахского агротехнического университета (КазАТУ) Ахылбек Куришбаев в своем аккаунте в Facebook, передает корреспондент Елорда Инфо.

«Ко мне, как к ректору университета, люди приходят с разными вопросами. Среди них и представители правоохранительных органов, а также известные и влиятельные люди из других организаций. Часто эти люди просят, чтобы я помог поставить им зачет или экзамен, а также успешно пройти единое Национальное тестирование. Либо спрашивают о том, как можно восстановить отчисленного за нарушения студента, и просят оставить его в вузе», - написал Ахылбек Куришбаев.

Когда он отвечает приходящим к нему людям о том, что нужно все решать в рамках Закона, они воспринимают этот ответ с обидой.

«Эти случаи заставляют задуматься, потому что те, кто ко мне приходит с такими просьбами, в основном работают на госслужбе. Конечно, они знают все законы. Однако, когда дело касается их близких, они почему-то готовы обойти их. Какой пример мы подаем молодежи? Почему мы не задумываемся о том, что мы должны прививать им чувство справедливости своим примером?», - спрашивает ректор вуза.

Ахылбек Куришбаев считает, что если мы хотим изменить наше общество, мы должны начинать с себя.

«Когда мы избавимся от таких привычек решать проблемы по-свойски?», - заключил он.

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