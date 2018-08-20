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Правительство РК установило цену сделки по возврату газа России

Цена газа определена в размере 3660 российских рублей за 1000 кубических метров.

Фото : sputniknews.kz20 августа 2018, 12:19

Постановлением правительства Казахстана от 13 августа 2018 года установлены цены сделки по возврату газа РФ, передает Zakon.kz.

Согласно документу, правительство РК установило цену газа в размере 3660 российских рублей за 1000 кубических метров по сделке, заключаемой между ТОО «КазРосГаз» и уполномоченной публичным акционерным обществом «Газпром» организацией - «GAZPROM Schweiz AG», «при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2018 году путем обеспечения встречной поставки в объеме 219280080 кубических метров на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция «Александров Гай» в целях возмещения объемов российского газа, поставленных в период ноябрь - декабрь 2017 года для газоснабжения внутреннего рынка Республики Казахстан».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


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