Правительство РК установило цену сделки по возврату газа России

Цена газа определена в размере 3660 российских рублей за 1000 кубических метров.

Постановлением правительства Казахстана от 13 августа 2018 года установлены цены сделки по возврату газа РФ, передает Zakon.kz.

Согласно документу, правительство РК установило цену газа в размере 3660 российских рублей за 1000 кубических метров по сделке, заключаемой между ТОО «КазРосГаз» и уполномоченной публичным акционерным обществом «Газпром» организацией - «GAZPROM Schweiz AG», «при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2018 году путем обеспечения встречной поставки в объеме 219280080 кубических метров на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция «Александров Гай» в целях возмещения объемов российского газа, поставленных в период ноябрь - декабрь 2017 года для газоснабжения внутреннего рынка Республики Казахстан».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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