Оснований для объявления Александра Кузнецова в розыск нет – адвокат

По словам адвоката, прежде чем объявлять Кузнецова в розыск, его обязаны должным образом известить о постановлении суда.

Адвокат Александра Кузнецова, осужденного за гибель во время драки у бара "Чукотка" 37-летнего Сырыма Мураткалиева, Алма Мусина уверена, что оснований для объявления его подзащитного в розыск у правоохранительных органов нет, пишет Sputnik.

"В постановлении написано, что его исполнение возлагается на УВД Бостандыкского района Алматы. А что должно делать УВД? Они должны уведомить Кузнецова о том, что суд Алматинской области отменил постановление суда первой инстанции. И только если после этого он будет уклоняться, его могут объявить в розыск. Сейчас оснований для объявления его в розыск нет. Штраф, который назначил Капшагайский суд 14 июня 2018 года, удовлетворив ходатайство Кузнецова согласно статье 73 УК РК, Кузнецов оплатил. Ни ограничения свободы, ни пробационного контроля, ни запрета на выезд у него не было и он мог совершенно свободно и законно передвигаться", — сказала Алма Мусина.

Адвокат считает, что, находясь в отъезде, Кузнецов может быть просто не в курсе о вынесенном постановлении, о чем должен быть извещен должным образом.

Помимо этого, адвокат настаивает на том, что Алматинский областной суд, руководствуясь законами страны, вообще должен был отказать в рассмотрении апелляционной жалобы, поданной потерпевшим, так как в данном случае на постановление суда может быть подано только апелляционное ходатайство прокурора.

Так же, изучив дело Александра Кузнецова, считает бывший судья Верховного суда РК, ныне член Высшего судебного совета РК Николай Мамонтов.

"Суд при рассмотрении материала по частной жалобе процессуального представителя потерпевшего не учел, что она не могла подаваться процессуальным представителем потерпевшего, поскольку на такое постановление могло подаваться только частное ходатайство прокурором. В силу этого частная жалоба вообще не подлежала рассмотрению судом апелляционной инстанции. Срок на подачу частной жалобы не подлежал восстановлению, поскольку процессуальный представитель потерпевшего являлся ненадлежащим участником процесса, подлежал устранению из процесса. В соответствии с законом потерпевший или его процессуальный представитель вправе участвовать в процессе при рассмотрении ходатайства осужденного только при его условно-досрочном освобождении от наказания или при исполнении приговора в части гражданского иска (ч. ч. 9 и 10 ст. 478 УПК) ", — пишет он, разбирая дело Кузнецова.

Отдельно Николай Мамонтов отметил тот факт, что в постановлении суда апелляционной инстанции изложены доводы, которые не только не основаны на нормах закона, но и прямо этим нормам противоречат.

"Суд указал, что осужденный на момент рассмотрения ходатайства не имеет злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. Но при этом суд воспринял суждения процессуального представителя потерпевшего о том, что не восстановлена социальная справедливость как цель наказания. Восстановление социальной справедливости выражается в возмещении потерпевшему причиненного уголовным правонарушением вреда. Потерпевшему же вред не возмещен. Однако в постановлении суд не указал, какой вред причинен и какой подлежал возмещению, но не был возмещен. Из апелляционного приговора суда не усматривается, что с осужденного подлежит взысканию какой-либо имущественный ущерб или компенсация морального вреда. Не указано, в каком размере должно производится взыскание и в пользу какого конкретно физического лица", — пишет Николай Мамонтов.

Отдельно в своих пояснениях член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан отмечает, что Алматинским областным судом не было принято во внимание, что Кузнецов не был злостным нарушителем режима и то, что администрация исправительного учреждения не видит смысла в отбывании осужденным всего срока и неотбытая часть может быть заменена более мягким наказанием.

"Суд апелляционной инстанции, не опровергнув предусмотренные законом основания для замены не отбытого наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде штрафа, только на основании суждений процессуального представителя потерпевшего, пришел к выводу о том, что замена не отбытого наказания более мягким наказанием является преждевременной. Но такого основания отказа в замене не отбытого наказания более мягким наказанием закон не предусматривает", — отдельно отмечает Мамонтов.

Такой тщательный анализ сложившейся ситуации юристом высочайшего класса только добавил уверенности защитнику Александра Кузнецова Алме Мусиной, которая уже сейчас готовит ряд ходатайств в высшие инстанции с просьбой отменить незаконные решения Алматинского областного суда касательно ее подзащитного.

"Во-первых, я готовлю ходатайство на имя председателя Верховного суда Асанова о том, чтобы он внес представление о пересмотре решения областного суда. Во-вторых, я готовлю ходатайство на имя Генерального прокурора РК Кожамжарова. Поскольку постановление суда первой инстанции, то есть Капшагайского городского суда было законным, они, как надзорный орган, должны отреагировать", — уверена Алма Мусина.

Александр Кузнецов вышел на свободу в первых числах июля 2018 года после того, как Капшагайский городской суд своим постановлением заменил ему остаток срока заключения на штраф.

Потерпевшие с этим не согласились и обратились с жалобой в Алматинский областной суд. Была назначена апелляция, в результате чего судья принял решение вернуть Кузнецова в колонию для дальнейшего отбывания наказания. Однако, как выяснилось, к этому моменту Александр Кузнецов уже покинул Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!