Сразу три случая нападения боевиков на полицейских произошли в Чечне

По предварительным данным уничтожено 3 боевика и ранены несколько полицейских.

Три случая нападения боевиков на полицейских произошли сегодня в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, в первом случае боевик, вооруженный взрывчаткой, атаковал полицейских в Грозном. По некоторым данным, мужчина метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город, однако оно не взорвалось.

После этого боевик разогнался на машине и стал поочередно сбивать всех полицейских, которые попадались ему по пути. Всего пострадали трое сотрудников МВД, все они в тяжелом состоянии. Боевик был застрелен.

В машине вместе с боевиком, атаковавшим полицейских в Грозном, находился подросток. По некоторым данным, преступник мог использовать его для прикрытия.

Чуть позже в Чечне было совершено еще одно нападение на сотрудников полиции. Двое бандитов, вооруженных ножами, пробрались в отдел в Шали, после чего атаковали полицейских. Обоих застрелили на месте.

Чуть позже, Mash уточнил, что во время нападения на пост полиции в Шали пострадали двое полицейских и одна женщина - случайная прохожая. Ответным огнем один из преступников был убит, а еще один задержан.

В третьем случае нападения боевик-смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции на выезде из города Шали. Предварительно, никто из полицейских серьезно не пострадал, погиб лишь сам террорист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!