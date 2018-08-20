С 1 сентября каждый судья обязан соблюдать два новых требования

Верховный суд РК определил 7 крупных направлений деятельности.

За 6 месяцев 2018 года райгорсуды рассмотрели 1,8 млн. дел и материалов. Рост числа рассмотренных дел составил 40%. Основная их доля – гражданские дела (84%), сообщает Zakon.kz.

Окончено рассмотрение 26 тысяч уголовных дел. Осуждены 16 302 человека. Свободы лишены 4 094 человек.

Число рассмотренных гражданских дел составило 1,5 млн. Рост на 53%.

Глава государства поручал развивать институты примирения. Во многих странах 50-60% споров заканчиваются миром вне суда. Эту работу Верховный Суд ведёт по двум линиям.

1. Примирение вне суда. С акимами областей, Министерством общественного развития, АНК, Федерацией профсоюзов создаются центры примирения. В шести областях они уже работают.

2. Примирение в суде. Есть специальные судьи-примирители. Например, в Сарыаркинском райсуде из тех, кто пришёл на беседу, 60% отказались дальше судиться.

С Высшим Судебным Советом внедряются более эффективные инструменты по отбору кадров.

Уделяется внимание устной и письменной речи судей. Как сказал Глава государства, чиновники должны уметь разговаривать с людьми понятно и доступно. Это напрямую относится и к судьям.

Сейчас идут тренинги по риторике с участием специалистов ораторского искусства.

С 1 сентября 2018 года каждый судья обязан соблюдать два новых требования:

1) стиль, структуру судебного решения, приговора, постановления, утвержденные нормативными постановлениями Верховного Суда;

2) после оглашения решения дать разъяснение, почему он принял такое решение простыми и ясными словами.

Относительно претензии о том, что суды идут на поводу обвинения и мало оправдательных приговоров, в Верховном суде РК сообщили, что в 4 раза выросли оправдательные приговоры.

"За 6 месяцев 2017 года оправдательных приговоров 28, в первом полугодии 2018 года – 101, не считая дел частного обвинения. Если раньше оправдывались, в основном, по делам небольшой и средней тяжести, то сейчас картина сильно изменилась. Больше оправданных именно по тяжким и особо тяжким преступлениям", - отмечают в ВС РК.

На 7 Съезде судей Президент поручил повышать правовую определённость, формировать стабильную и предсказуемую судебную практику. Готовится IT-программа. Цель - помочь судьям придерживаться единой судебной практике. К тому же, перед обращением в суд, каждый сможет делать прогноз, какой вероятный итог его ожидает в суде.

"В развитых странах и в СНГ вводят или уже давно ввели административную юстицию. Верховный Суд с Минюстом разработали проект такого закона и идет согласование с госорганами", - сообщили в Верховном суде.

Суть административной юстиции в том, что, если заявитель не согласен с решением, действием или бездействием госоргана, то ему не надо искать доказательства. Госорган сам в суде обязан обосновать свое решение или действие. Это положительно отразится на экономическом, инвестиционном, бизнес-климате.

Верховный суд определил 7 крупных направлений. Их цель - сделать правосудие качественным, удобным, доступным как для населения, так и самих судов.

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