Парень в купальнике разгуливал по Актау

На кадрах видео слышно, что молодой человек говорит, что купальник надел, потому что проспорил.

За подобный внешний вид молодому человеку, который ходит по городу в купальнике и носках, может грозить административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

В интернете появилось видео, на котором молодой человек гуляет по городу в женском купальнике и носках. На кадрах видео слышно, что молодой человек говорит, что купальник надел, потому что проспорил.

- Сейчас в полиции изучают видео, после чего приступят к поискам молодого человека. За подобное поведение предусмотрено наказание по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток).

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