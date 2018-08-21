Полиция разыскивает хозяйку пса, вцепившегося в лицо модели

Хозяйка пса под шумок покинула заведение, и больше её никто не видел.

Полиция Денвера (штат Колорадо) распространила видеозапись с камер видеонаблюдения одного из ресторанов. Правоохранители просят зрителей опознать и помочь с розыском владелицы хаски, который набросился на гостью заведения, сообщает Life.ru.

На кадрах, снятых на летней веранде, видно, что пёс, принадлежащий кому-то из посетителей, мирно обнюхивает других гостей и в целом не проявляет агрессии. Собака лезет в руки, позволяет себя погладить и ведёт себя вполне миролюбиво. Но уже спустя секунду челюсти взрослого хаски смыкаются на лице одной из женщин, которая сидит за столиком.

Пока пострадавшей пытались оказать помощь и вызывали скорую, хозяйка пса под шумок покинула заведение, и больше её никто не видел.

По данным Daily Mail, пострадавшей женщиной оказалась бывшая модель. Она получила серьёзные травмы и нуждается в пластической операции.

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