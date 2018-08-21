Чиновники Шахтинска проиграли в Верховном суде родителям погибшей девочки

Девочку затянуло в аттракцион.

Акимат Шахтинска не хотел платить 5 млн тенге компенсации родителям 2,6-летней Вари Переседовой, которая погибла на карусели в центральном парке — они подали кассацию в Верховный суд, однако высшая инстанция отказала им, передает корреспондент Liter.kz.

29 мая 2015 года девочка с бабушкой гуляла в парке Шахтинска. Она вырвалась и побежала к работающему аттракциону «Лебеди». Его затянуло движущимся механизмом. В реанимации в тот же день она скончалась.

Несколькими днями ранее в этот же механизм затянуло бродящую собаку. Расследование уголовного дела шло два года. Родные не раз жаловались, что сроки волокитят специально, чтобы увести виновных от ответственности. В итоге дело действительно закрыли за истечением срока давности привлечения виновного к ответственности.

Девятого февраля суд Шахтинска обязал госпредприятие «Барс» акимата Шахтинска выплатить родителям девочки 5 млн тенге.

Ответчик подал жалобу, так как считал, что взрослые сами недоглядели. Но 16 апреля Карагандинский областной суд оставил решение в силе. Тогда они подали жалобу в Верховный суд. Судья Верховного суда Ирина Калашникова отклонила обращение, указав, что причин для отмены решения суда нет.

«Выводы суда первой инстанции и апелляционной инстанции соответствуют требованиям Гражданского кодекса. Судами учтены характер и степень перенесенных физических и нравственных страданий истцами, связанных с потерей ребенка», — указала судья Ирина Калашникова.

В Верховном суде отметили, что рождение девочки было для семьи долгожданным событием.

«Нарушений судам не допущено, в связи с чем оснований для удовлетворения ходатайства не имеется, — указала судья Верховного суда Ирина Калашникова. — Отказать в передаче ходатайства коммунального государственного предприятия «Барс» о пересмотре решения Шахтинского городского суда для рассмотрения в судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан. Не оспаривается сторонами, что в результате наезда подвижных частей механизма карусели аттракциона «Лебеди», находящегося на территории центрального парка культуры и отдыха Шахтинска, Варвара Переседова 2012 года рождения после получения телесных повреждений скончалась. Установлено, что владельцем карусели является КГКП «Барс» на праве оперативного управления, на балансе которого карусель состоит с 2011 года».

Согласно материалам дела, контролер билетов нарушила «Основные правила соблюдения техники безопасности работниками при эксплуатации на уличных аттракционах», допустив девочку на территорию работающего аттракциона, что повлекло ее смерть. Кроме того, был выявлен ряд грубейших нарушений правил по технике безопасности.

«Предприятию были даны рекомендации по устранению нарушений: заменить цепочку на стальную калитку, установить вокруг аттракциона посадочную площадку, заменить защитные чехлы на колесах аттракциона, чтобы они полностью закрывали колеса, установить ремни безопасности на каждое посадочное место. Рекомендовано установить у входа на аттракцион таблички с названием аттракциона, годом изготовления, датой освидетельствования с именем ответственного за техническую исправность состояния аттракциона, правилами поведения детей на работающем аттракционе. Учитывая, что КГКП «Барс», являющийся владельцем источника повышенной опасности, должен обеспечить надежность развлекательных аттракционов и полную безопасность граждан при эксплуатации, судами правомерно удовлетворены заявленные требования истцов – родителей потерпевшей», — перечислила нарушения судья Верховного суда.

Таким образом, госпредприятие акимата Шахтинска должно выплатить родителям девочки 5 миллионов тенге. Как сообщили в акимате Шахтинска, эта сумма уже начислена на счет истцов.

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