Как в Алматы отметят День города

Завершится день праздничным салютом в 21:00 на площади «Астана».

День города Алматы традиционно проходит каждое третье воскресенье сентября, в этом году он выпадает на 16 число. Праздник отмечают на протяжении всего месяца, с августа по сентябрь, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно на самых знаковых площадках мегаполиса будут проходить различные фестивали, концерты, выставки, перфомансы, конкурсы и театральные постановки. Чем запомнится гостям праздника 16 сентября 2018?

Впервые город с большим размахом отметит Фестиваль яблок «ALMA FEST», который пройдет сразу в нескольких местах: в Парке Первого Президента РК, на ул. Панфилова, площади перед Almaty Arena, на ул. Жібек Жолы, площади Абая и площади «Астана», в Центральном парке культуры и отдыха и на Көк-Төбе. Каждая локация, где будет проходить праздник будет включать в себя музыкальную зону, гастрономическую, танцевальную, АРТ зоны, зоны отдыха, фотопоинты и др.

Программа в Парке Первого Президента РК:

16 сентября пройдет презентация и установка мирового рекорда Книги рекордов Гиннеса самого длинного ҚҰРАҚ КӨРПЕ, к изготовлению которого приложили руку жители мегаполиса и даже гости из регионов. Национальное одеяло начали шить еще во время празднования Наурыз Мейрамы. Теперь его представят в Парке Первого Президента РК.

Перед входом в парк будут выступать артисты и лайв-бэнды, в праздничном шествии с различных точек пройдет театрализованный парад барабанщиков, увлекая за собой зрителей. У входа в парк развернется выставка «Город тысячи красок» и стенды с лучшими работами школьников на тему «Мой любимый город».

Для удобства гостей на газонах рассредоточат зоны отдыха в виде шатров с құрақ көрпе, для лучшей ориентации гостей установят тематические фотопоинты, МАФы и информационные стенды. Во всех зонах будут также установлены сувенирные лавки, где можно купить футболки с принтами молодых художников, арт-постеры с видами Алматы, но главный принцип магазинов будет не в приеме денег, а в выполнении особых заданий.

Внутри парка откроются новые инсталляции «На волне города Алматы», изготовленные молодыми и известными художниками. Арт-объекты будут отражать жизнь, движение и развитие города. К примеру, двухметровая книга «Almaty kitap», где каждый посетитель в течение празднования сможет написать свои пожелания, оставляя след в истории города.

Интерактивная инсталляция «Краски Города» состоит из четырех велосипедов, благодаря езде на которых позволит осветить различным спектром красок светодиодное яблоко. В качестве одного из инновационных объектов установят фотозону Bullet Time с объемными 3D-фотографиями и интерактивную 3D-арт-галерею Samsung - «Алматы для людей». Коллекция предметов и украшений художника-реставратора Крыма Алтынбекова будет представлена на ярмарке ремесел.

В парке пройдут конкурсы на лучшее четверостишие об Алматы, фотоконкурс, посвященный отдыху в Алматы. Работы будут выставлены в парковой зоне. Гости праздника с помощью приложения смогут проголосовать за понравившегося фотографа. Состоится кулинарный поединок яблочных блюд, соревнование по поеданию яблочных пирогов и др. Также в ходе мероприятия будет проведена выставка галерея победителей прикладного творчества и изобразительного искусства, будут представлены макеты городских достопримечательностей. В зоне отдыха будут функционировать Beauty-зона, где все желающие девушки могут преобразиться, гости парка смогут поучаствовать в сессии записи гимна города либо посетить Silence вечеринку, сыграть в аэро-хоккей и др.

На фуд-корте, где установят 25 палаток с едой, лучшие рестораны города представят посетителям яблочные блюда.

Цифровая зона погрузит жителей в виртуальную реальность. В молодежной зоне будет работать ярмарка университетов, общественная приемная «Open Almaty», игры Формула-21, аллея кривых зеркал, мастер-классы по фотографии от именитых фотографов города.

Кроме того, на волне движения будут проходить массовые занятия йогой и гимнастикой, семейные соревнования, мастер-классы по обучению национальным единоборствам, игры и соревнования по экстремальным видам спорта: самокат, скейтборд, БМХ и паркур, костюмированный Fun-заезд на велосипедах, показательные шоу с фестиваля экстремальных видов спорта «Экстрим Толкыны», соревнования по настольному теннису и др. Для детей организаторы также подготовили развлечения в виде игры лазер таг, настольный футбол, парковые шахматы, гигантские кубики Рубика и др.

Улица Панфилова и Жібек Жолы:

С 10:00-22:00 в зоне «Ярмарка на волне модернизации» жители мегаполиса смогут ознакомиться с проектами по модернизации города Алматы, которые уже осуществились или планируются в ближайшее время. Еще одной интерактивной примочкой станет спикер зона «Шаг в будущее», где в течение двух дней на площадке выступят 10 спикеров, рассказывая о модернизации города, бизнеса, обучения. При этом слушатели с помощью специального приложения смогут подключиться к каналу и, используя наушники, слушать спикеров, не отвлекаясь на посторонние звуки.

На волне движения все любители спорта смогут посетить йога и Street Park, в котором городские соревнования по уличным видам спорта будут идти в течение двух дней, в остальное время парк открыт для свободного катания любителей.

Все жители смогут получить осмотр и проконсультироваться со специалистами, получив рекомендации по спортивному здоровью на ярмарке здоровья. Инсталляции «На волне города Алматы» представят творческие работы от молодых и известных художников. В выставке «Город 1000 красок» примут участие жители города Алматы, картины художников и любителей. Каждый желающий проголосует через специальное приложение за лучшие работы, которые удостоятся приза.

Самых маленьких детская мастерская зона творчества «Мой любимый город» пригласит принять участие в мастер-классе детского творчества и нарисовать рисунки о городе, которые составят инсталляцию-стенд на главном празднике города в Парке Первого Президента.

Вечером гостей будет ждать музыкальная программа с выступлением популярных групп и именитых диджеев. Almaty Arena. Главным событием станет гала-концерт в честь Дня города «B-DAY PARTY», где выступят популярнейшие зарубежные и отечественные звезды.

Завершится день праздничным салютом в 21:00 на площади «Астана».

В честь Дня города запланировано более 100 мероприятий, которые будут проходить с 25 августа по 30 сентября.

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