Алматинец поднял барана 510 раз и установил новый рекорд

Желающие испытали свои силы в кошкар котеру, армрестлинге, взбирании на столб и асык ату.

В рамках программы «Асыл мұра» на территории центральной мечети Алматы в честь мусульманского праздника «Курбан айт» состоялись соревнования по национальным видам спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Мероприятие стартовало после утреннего «айт намаза» с участием около 4,5 тыс. человек. Все желающие испытали свои силы в кошкар котеру, армрестлинге, взбирании на столб и асык ату.

Победители и призеры получили ценные и небольшие подарки, а также баранов весом 40 кг. Двое из этих баранов достались молодым борцам, которые подняли по 505 и 510 раз. Это Бауыржан Абдихайым и Ильяс Жумай.

- Я долго думал участвовать мне или нет. Но, после результата 505 решился на этот шаг и установил для себя рекорд 510. Я всегда стараюсь быть впереди своего соперника, и сегодня случилось также, то есть, если бы он поднял 600 раз, я бы постарался бы на 605, - говорит спортсмен национальной сборной РК по вольной борьбе Ильяс Жумай.

Ильяс Жумай ранее два месяца назад на открытии этой программы также выиграл такого же барана, подняв его 205 раз. Он с 8 лет занимается вольной борьбой и представляет честь страны на разных международных соревнованиях.

Отметим, что гости сегодняшнего праздника также угощались бесплатными праздничными блюдами, а дети различными сладостями. Программа «Асыл мұра» направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы.

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