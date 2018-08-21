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Восемь человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области

При столкновении двух автомобилей один из них загорелся, выжить удалось лишь одной женщине.

Фото : novoetv.kz21 августа 2018, 16:43

В Алматинской области при столкновении автомашин BMV и Opel Vectra погибли восемь человек, один госпитализирован с травмами, сообщает Sputnik Казахстан.

ДТП произошло утром 20 августа на 385-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург, близ поселка Улкен Жамбылского района. При столкновении произошло возгорание одной из автомашин.

Среди восьми погибших один малолетний ребенок. В автоаварии выжила молодая женщина, которая с различными телесными повреждениями госпитализирована в больницу Приозерска Карагандинской области.

В пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области подтвердили информацию, сообщив, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Казахстана.

"С учетом гибели людей расследование по факту взято в производство областного управления дознания", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Назначены различные экспертизы, дознавателями проводится весь комплекс необходимых в таких случаях действий.


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