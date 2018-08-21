В Австралии умер русский Тарзан, 60 лет проживший в джунглях

В начале 50-х Михаил отрекся от общества и бежал на крайний австралийский север, где с помощью мачете охотился на крокодилов и кабанов.

Австралийский отшельник русского происхождения Майкл (Михаил) Фоменко, проживший в джунглях более 60 лет, скончался на 89 году жизни в штате Квинсленд в Австралии, сообщает ТАСС.

Фоменко, эмигрировавший в 30-х годах в Австралию вместе со своими родителями, известен тем, что променял обеспеченную и комфортную жизнь в Сиднее, которая сулила ему будущее успешного спортсмена (его выдвигали на участие в Олимпиаде 1956 года в Мельбурне) на образ жизни отшельника, за что получил прозвище Тарзан. Его личность приковывала к себе внимание австралийской прессы с тех пор, как он покинул родной дом ради джунглей, и до самой его смерти.

По данным газеты, мужчина провел свои последние дни в доме престарелых, куда он был помещен в 2012 году.

"Михаил Фоменко был мужчиной, которого запомнят за его бессмертную любовь к австралийским джунглям и невероятную храбрость, которую он проявлял для достижения своей мечты", - цитирует газета его сестру Инессу.

Фоменко родился в 1930 году в Грузии в богатой княжеской семье, которая в конце 30-х годов через Китай и Японию перебралась в Австралию. В начале 50-х Михаил отрекся от общества и бежал на крайний австралийский север, где с помощью мачете охотился на крокодилов и кабанов, а потом вырубил себе каноэ и в одиночку, ориентируясь по звездам, преодолел 600 км по Торресову проливу, добравшись до берегов Новой Гвинеи.

Через несколько месяцев отец Фоменко нашел его там больного и без документов и смог организовать его репатриацию обратно в Австралию, но вскоре Фоменко снова ушел в джунгли. По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.

В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году. С тех пор Тарзана изредка встречали в глухих местах Австралии, когда он, преодолевая бегом до 25 км, раз в две недели наведывался в один из провинциальных городов, чтобы получить социальное пособие и запастись продовольствием - мукой, шоколадом, газировкой и порошковым молоком.

Фоменко пропал из поля зрения местных жителей в 2012 году. Позже выяснилось, что он помещен в дом престарелых в городке Гимпи штата Квинсленд. В мае 2012 года он был перевезен в дом престарелых в Бабинде (также штат Квинсленд), где и прожил последние шесть лет своей жизни.

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