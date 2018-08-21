Мошенническую схему начисления пенсионных выплат раскрыли в Павлодаре

Мошенники подделывали архивные и адресные справки, свидетельства о рождении, удостоверения личности и другие документы.

Незаконное начисление и выплаты пенсий раскрыли сотрудники павлодарского Департамента Нацбюро по противодействию коррупции. Об этом журналистам сообщили представители ведомства, передает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Как стало известно, в Павлодарской области 52 человека нелегально получали пенсии как многодетные матери или как граждане, проживавшие в зоне действия бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Для этого мошенники подделывали архивные и адресные справки, свидетельства о рождении, удостоверения личности и другие документы. Это дало возможность сотрудникам регионального представительства ГЦВП незаконно назначать пенсии в течение девяти лет - с 2009 года. Среди фигурантов дела представители руководства ГЦВП и департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции по Павлодарской области.

"Сумма причинённого ущерба составляет 117 миллионов тенге. Из них порядка 80 млн возмещены. В общем установлено 52 факта незаконного оформления лже-пенсионеров. Соответственно, это 52 человека, которые получали эти незаконные выплаты за весь этот период", - говорит руководитель отдела Департамента национального бюро по противодействию коррупции Ернар Байконыр.

Из 52 фигурантов дела по 25 Департамент решил прекратить уголовное дело по не реабилитирующему основанию, так как ущерб они возместили и раскаялись в содеянном. По пятерым подозреваемым уголовное дело направлено в суд. Они, по словам Ернара Байконыра, непосредственно помогали людям незаконно получать пенсии. При этом лже-пенсионеры знали об этом и осознавали степень своей вины.

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