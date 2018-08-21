Алмат Кебиспаев приносит "серебро" Казахстану

В финальной схватке казахстанский борец встретился с двукратным чемпионом мира Рю Зан Су из Южной Кореи.

Борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев стал серебряным призером Азиатских игр 2018 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финальной схватке в весе до 67 кг казахстанский борец встретился с двукратным чемпионом мира Рю Зан Су из Южной Кореи. Преимущество соперника по итогам встречи было минимальным - 4:5.

После финальной встречи Алмат прокомментировал результат:

"Сегодня с Мейрамбеком принесли "серебро" и "бронзу" в копилку Казахстана. Хочу пожелать удачи ребятам, которые выходят на ковер завтра. Надеемся, что будет "золото". Верю в это. Конечно, старался сделать все, что в моих силах. Но совершил ошибку. Это спорт, выигрывал и казалось бы такие схватки, которые нельзя было выиграть. И проигрывал там, где изначально должен был побеждать. Спорт, как жизнь".

"Никаких травм не было, подготовились хорошо, в команде с нами и врачи, и массажисты помогали. Конечно, есть небольшое разочарование. Но я доволен, все-таки это серебро Азиатских игр", говорит Алмат Кебиспаев.

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