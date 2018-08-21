Алматинцы отметили рост цен на мясо в Курбан айт

Коров сегодня продавали почти по 300 тысяч, а упитанные барашки расходились от 50 до 70 тысяч.

Накануне празднования Курбан айта власти Алматы определили специальные места для забоя скота и точки для их продажи. Сбывать живность во дворах и на улице категорически запрещено, как и совершать обряд жертвоприношения. Сам забой скота проходит под пристальным контролем ветврачей и местных имамов. К слову, некоторых продавцов без документов на живность сегодня уже не пустили на рынок, - сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Очередь на небольшом рынке на окраине Алматы предприниматели начали занимать еще накануне. Площадку для торговли и забоя скота районные власти определили недавно. Разбить загон и начать бойкую торговлю, говорят чиновники, так просто не получится. Въезд на рынок строго по ветеринарным карточкам.

- Сейчас еще раз проверяем, откуда привезли скотину, есть ли документы на них у предпринимателей. Также тщательно проверяем, когда и где проходила вакцинация скота. К примеру, по этому предпринимателю известно, что у него есть фермерское хозяйство, которое находится в Алматинской области, и с необходимыми документами у него все в порядке, - говорит руководитель отдела городской ветеринарной службы г. Алматы Марат Жунусов.

Покупатели говорят, что цены на скот за сутки в Алматы взлетели сразу в несколько раз. Коров сегодня продавали почти по 300 тысяч, а упитанные барашки расходились от 50 до 70 тысяч. И даже высокие цены не спугнули покупателей, некоторые брали по несколько голов скота.

Сейчас скотные рынки работают буквально в авральном режиме. Каждый фермер старается, как можно быстрее продать всю привезенную живность. Торговцы даже готовы сегодня стоять до позднего вечера и сделать опоздавшим покупателям хорошую скидку.

Практически на каждом рынке обряд жертвоприношения проходит под пристальным вниманием священнослужителей. Небольшие площадки для забоя скота накануне оборудовали и у мечетей. Здесь же разбили палатки с угощением для нуждающихся. В дни празднования Курбан айта следует делиться жертвенным мясом с соседями и бедными. А сам праздник принято встречать в мире и согласии, а также посещать молитву в мечети и раздавать милостыню.

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