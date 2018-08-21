США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

В американской администрации заявляли, что эти меры стали ответом на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру.

Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, говорится в заявлении замглавы Минфина США Сигал Манделькер, ответственной за санкции, - сообщает РИА Новости.

Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

Под ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании "Гудзон-Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь" — все они ходят под флагом России.

Выступая в сенате, Манделькер также заявила, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".

Ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний, связанных с КНДР, предусматриваются законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который президент Дональд Трамп подписал в августе прошлого года. Действие документа распространяется на Иран, а также граждан и компании из третьих стран, которые сотрудничают с фигурантами черного списка. В американской администрации заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

В апреле Вашингтон, в соответствии с этим законом, ввел санкции против семи российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний. Все их активы в США подлежат блокировке, американцам запрещается вести с ними любой бизнес.

При этом в американской администрации заявляли, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Кроме того, власти США уже анонсировали и другие антироссийские санкции, на этот раз связанные с "делом Скрипалей". Ожидается, что их первый пакет вступит в силу 22 августа.

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