В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

Знакомые раскрыли жуткую тайну семьи убитого тремя девушками отца.

В деле об убийстве отца тремя сестрами Хачатурян появилась новая информация. Знакомые утверждают, что бабушка девушек в свое время открыла в Москве бордель и «посвятила в бизнес» свою дочь, будущую мать сестер и жену Михаила Хачатуряна Аурелию, сообщает MK.RU.

Насколько правдива эта информация, выясняли корреспонденты МК. Они наведались в дом, где, как утверждают, располагался бордель.

Девушки 17, 18 и 19 лет жестоко расправились со своим отцом, 57-летним Михаилом Хачатуряном — суд не удовлетворил их жалобу, оставив сестер под стражей.

Первоначальная версия убийства при самообороне рассыпалась, обстоятельства свидетельствуют, что это все-таки спланированное убийство. Девушки обвиняют родителя в регулярном насилии.

Их семья, как и все общество, раскололась на два лагеря. Родственники убитого наняли адвоката и пытаются отбить публичные нападки оппонентов — матери сестер Аурелии Дундук и их «молдавской» бабушки Ларисы Тодики. Представители армянской диаспоры даже намерены добиваться генетических экспертиз, высказывая сомнения в том, что Михаил является родным отцом сестер.

Одни пытаются смягчить участь девушек, а другие — отмыть от грязи «достойного» человека. Но только ли эти благие намерения движут ими? Не стоит забывать, что «обратной стороной» гибели Михаила Хачатуряна является битва армянской родни и кровных наследников за его наследство.

Журналистам удалось выяснить неизвестные подробности об истории знакомства Михаила Хачатуряна и Аурелии Дундук, а также проследить некоторые факты из жизни обеих семей.

Род занятий Хачатуряна по-прежнему никак не озвучен следствием, а для всех остальных остается загадкой. Судачат, что мужчина был близок к криминальной среде, но никаких официальных доказательств этому нет. А кто же такие его жена и теща?

- Михаил называл меня проституткой, а моего сына Андрея другим нехорошим словом, — жалуется сейчас на всю страну со слезами на глазах 61-летняя Лариса Тодика — бабушка сестер и теща убитого.

Откуда такие странные эпитеты в адрес близкой родственницы в возрасте?

МК удалось разыскать женщину, которая приоткрыла обстоятельства знакомства Михаила и Аурелии. Собеседница попросила называть ее Ирина. Бывшая путана (как она сама призналась) поведала довольно пикантные моменты. На взгляд журналистов, не все в этом рассказе выглядит абсолютно достоверно и не все возможно проверить, но и игнорировать этот рассказ сложно.

— Я познакомилась с Ларисой, когда той было под 40 лет. Но и тогда она была дамой с интересной внешностью. Чернявая, волосы густые черные, грудь красивая, четвертого размера. Были мужчины, желающие поближе познакомиться.

— Что она о себе рассказывала?

— Родом Лариса из Приднестровья. В 90-е годы там случился вооруженный конфликт, люди искали убежище и работу в России. Лариса открыла бордель. Территориально — жилая многоэтажка в конце Ярославского шоссе.

— Вы сами были в этом месте? Опишите его, пожалуйста.

— Не только была, а работала… Что тут рассказывать, жизнь у нас — представительниц древнейшей профессии — кочевая. Из одной конторы в другую. Лариса сняла две однокомнатные квартиры — на 10-м и 13-м этажах. На 10-м она жила, а на 13-м работали девушки. Эта «однушка» была переделана в «двушку», кухня вынесена в коридор.

— Сколько девушек трудились в борделе?

— В разное время по-разному, но в среднем трое. Хачатурян, насколько знаю, был VIP-клиентом, любил девочек помоложе. Он здесь появлялся давным-давно, а в мою бытность не захаживал — заказывал выезд на апартаменты.

— Где были дети Ларисы?

— Сначала она оставила их на родине. А в 1995 году была вынуждена срочно забрать детей. Дочери исполнилось 16 лет, когда она приехала с братом (он старше на 2 года) в Москву. Все они поселились в квартире Ларисы на 10-м этаже.

— А дочь чем занималась?

— Лариса потихоньку начала посвящать юную дочь в свой бизнес. Так она и познакомилась с 36-летним Хачатуряном. Он был богатый мужчина, ездил на иномарке. Однажды девушка поехала к Хачатуряну и не вернулась — он запретил. Вместо нее он сам приехал к Ларисе с пистолетом и заявил, что она не вернется к такой матери. Не дал даже вещи ей передать и запретил любое общение. Им приходилось разговаривать по телефону тайком. Обычно они говорили между собой по-молдавски, чтобы никто не понял, о чем беседа.

— Лариса была довольна, как казалось, удачным замужеством дочери?

— У нее было двойственное впечатление. С одной стороны, на публику она гордилась, что муж влиятельный и с увесистым кошельком. А с другой... Однажды она выпила и разоткровенничалась: мол, дочке-то она жизнь устроила, живет она уже несколько лет с авторитетом, а матери не помогает — сама в мехах и бриллиантах расхаживает. «Бизнес» Ларисы вскоре потерпел крах, она была плохим управленцем. Реклама не шла, клиентов было мало. Мы с подругой решили перейти в другую контору, но пришлось заплатить аж по 300 долларов отступных. Такую сумму запросила Лариса. Иначе мы должны были искать замену или оставаться. Переговоры проходили в присутствии сына.

Не оговор ли это? Подобную историю вполне могли состряпать родные и близкие Хачатуряна, чтобы очернить мать и бабушку его дочерей. И в конце концов, мало ли Ларис на свете....

МК удалось разыскать эту квартиру-бордель на Ярославском шоссе. Примечательно, что дом располагается в двух шагах от здания УВД по СВАО. Борцы с преступностью, как говорит бывшая старшая по подъезду Мария Анатольевна (имя изменено), когда-то в 90-х были в числе клиентов Ларисы.

Журналисты позвонили в дверь Марии Анатольевне, держа в руках свежие фотографии членов семьи Хачатурян.

— Конечно, помню эту женщину, — говорит Мария Анатольевна. — Хотя годы ее изменили. Честно скажу, она занималась проституцией. Заявлять в милицию смысла не было, поскольку думаю, что люди в погонах «крышевали» бордель.

— А вы заходили туда когда-нибудь?

— Я старалась в сторону той квартиры не глядеть, но моя приятельница, хозяйка жилища (сама она из Сухуми), просила время от времени смотреть за порядком. Квартира действительно была с продуманной перепланировкой — кухня перенесена в прихожую, а комнату разделили на две. Постоянно там никто не жил — девушки приезжали в назначенное время. Ну или прятались они от всех — не знаю.

— Вам доводилось общаться с Ларисой?

- Обычно это было «здравствуйте» и «до свидания». Но однажды Лариса постучалась в мою дверь и пригласила: мол, гости заявились, пойдем выпьем, закусим — ты понравилась одному мужчине, он тебе 2 тысячи рублей за любовные утехи даст! А я отвечаю: мол, что, у тебя девок мало? Я себя не на помойке нашла! Лариса в ответ: этому мужчине (помню, он немолодой был, под 50 лет) нравятся женщины твоего возраста.

Семейные пары бордель посещали! Дед как-то приходил, хотел 18-летнюю, а у Ларисы на тот момент были 25–30–летние. Она махнула рукой — дед слепой, не разберется. Годами разврат творился. Но мне зачем конфликтовать, чтобы мою квартиру потом подожгли?

— Когда все это закончилось?

— Точно не помню, запуталась в датах. С этой квартирой столько криминала связано. Одно время жили нигерийцы, у которых потом нашли героин. Милиционеры спецоперацию проводили, всю квартиру тогда разгромили. Квартиру несколько раз продавали, ремонтировали. Сейчас живет англичанин, вроде приличный на вид.

Между тем Лариса Тодика заявляет, что Михаил изнасиловал Аурелию, а потом пошли в ход красивые ухаживания в виде ресторанов и дорогих подарков. Сама же Аурелия говорит в интервью, что у Михаила было на момент их знакомства целых три девушки...

Взрослый мужчина (Хачатуряну было тогда 36) вступает в связь с 16-летней. Разница в 20 лет...

После того как от источника в правоохранительных органах нам стали известны детали показаний одной из сестер Хачатурян, рассказавшей о сексуальных домогательствах, выстроилась некая параллель.

Если верить девушке, первые попытки насилия начались в 2014 году. Михаил посягал на половую неприкосновенность двух дочерей (один случай был в Израиле во время отдыха). Возраст барышень — от 14 до 16 лет, похож на возраст их матери Аурелии в 90-е годы.

Еще один факт — в 2015 году Михаил выгнал из квартиры Аурелию, а в 2017 году отселил свою мать — 78-летнюю Лидию Мартиросовну.

Складывается впечатление, что Хачатурян избавлялся от лишних свидетелей...

Прокомментировать возможную версию о склонности Хачатуряна к педофилии мы попросили семейного психолога Наталью Панфилову.

- Взрослый мужчина, вступивший в отношения с 16-летней девушкой, вполне возможно, имеет склонность к молодым представительницам слабого пола. Это явление довольно распространено и обусловлено может быть чем угодно...

Если разобраться, у Михаила и Аурелии был мезальянс. Она - приезжая из Молдавии, желала закрепиться в столице, он - взрослый состоятельный москвич. Можно смело предположить, что они были оба заинтересованы в связи. Он мирился с ее происхождением, а она из двух зол выбрала меньшее — сама добровольно спустила на тормозах насилие над собой, была пассивна. Ведь сейчас не каменный век, она могла уйти, но не ушла, а позволяла так обращаться с собой. А то, что насильник не останавливается — это закон жанра. У убитого могли смешаться чувства, а агрессия к девочкам могла спокойно перерасти в насилие...

Мать Хачатуряна (сейчас женщине 78 лет) с самого начала не приняла невестку. Журналисты решили поговорить с Лидией Мартиросовной. Она живет в окружении родственников на Алтуфьевском шоссе, неподалеку от дома сына.

— Эта трехкомнатная квартира съемная, — рассказывает соседка по подъезду. — Хозяин — заслуженный летчик, с семьей переехал на Ленинский проспект, а это жилище уже 10 лет сдает семейству Хачатурян. Живет тут Лидия Мартиросовна, две сестры, Наира и Марина, и другая родня. Сын одной из них рос тут. В юности вместе с приятелями тусовался в подъезде и мусорил. Но они убирали за собой, когда я делала замечание. Марина говорила, что года два назад купили жилье в Подмосковье, часть семьи переехала туда.

— Хачатурян появлялся тут, конфликтовал?

— Один раз видела. Под этот Новый год звонил в квартиру с елкой в руках в черном кожаном плаще. А где-то с год назад Марина рассказывала, что Михаил разошелся с женой, поэтому приходится еду готовить и отвозить, так как стоять возле плиты теперь некому. Да и у Лидии Мартиросовны больные ноги. Как-то попросила соли у меня, едва передвигалась.

— В день убийства как они себя вели?

— Пошла выносить мусор, гляжу — дверь открыта, шум. Все взбудораженные. Вышел высокий седоватый мужчина, по телефону кричал: «Ты представляешь, это кошмар, беда. Мы его потеряли, потеряли мы его». Я почему-то подумала, что их брат умер.

Хачатурян был не совсем здоровым человеком. Страдал от повышенного давления, жаловался на холецистит, мочекаменную болезнь — «скорая помощь» время от времени ездила в квартиру на Алтуфьевском шоссе. Всякий раз он отказывался от госпитализации...

Журналисты позвонили в дверь к Хачатурянам, им открыл племянник Михаила Хачатуряна Арсен. Молодой мужчина вышел за дверь в белых носках, и почему-то со складным ножом с черной ручкой в кармане джинсов.

Парень приветлив, грусти по поводу трагедии на лице не видно. Он выступает в СМИ, активно защищая Михаила, хотя, по большому счету долгое время в одной квартире с дядей не жил и, как говорят, сам страдал от его деспотичного характера. На лестничную клетку выходит его родня, в их числе Наира. Они более сдержанны в оценках Михаила, не встают в разговоре ни на чью сторону. Журналисты рассказали ему, что наведались к бывшим соседям Ларисы и попросили дать повидаться с Лидией Мартиросовной — ведь мать как никто другой знает жизненный путь сына.

— Она тяжело переносит потерю, — говорит Арсен. — «Скорая» каждые два часа ездит. Упала, операцию на ноги делали, сегодня швы снимали.

Тут он немного преувеличивает — врачи обслуживали пожилую женщину в сам день убийства сына, 27 июля, когда стало известно о смерти Михаила, и в полночь 30 июля (жалобы на удушье).

Родня не скрывает неприязни к Аурелии и в ответ на наши вопросы дает понять, что им известно о темных пятнах в биографии женщины: «Мы знали об этом».

— Уже известны результаты гинекологической экспертизы девочек, — говорят они, не раскрывая деталей. — Хотели бы и экспертизу ДНК в СИЗО провести. Не знаете, как это можно организовать?

К слову, что касается гинекологической экспертизы, она вряд ли покажет что-то такое, что сможет оправдать девушек — ведь последней возможной датой растления называется 21 июля. Вряд ли сохранился какой-либо биологический материал.

Достоверную картину жизни и смерти Хачатуряна установят следователи центрального аппарата СК. Дело ведет опытнейший следователь Алексей Стадников (награжден орденом Почета). Он участвовал в расследовании убийства Бориса Немцова.

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