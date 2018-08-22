Наводнение на юге Италии унесло жизни 11 человек
Еще пятеро пропали без вести.
Фото : replyua.net22 августа 2018, 01:33
В Италии из-за разлива горной реки погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает «МИР 24».
Наводнение спровоцировали проливные дожди. Они обрушились на область Калабрия на юго-западе Апеннин. Все погибшие были туристами. Они исследовали ущелья и каньоны в одном из национальных парков.
Спасатели не исключают, что в районе бедствия могут находиться и другие группы.
«Рельеф местности очень сложный. Спасательную операцию трудно проводить даже днем. Вместе со специалистами подразделения Гражданской обороны мы установим свет и при необходимости продолжим работы ночью», – говорит представитель администрации коммуны Козенца Эухенио Факчиолла.
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