Трамп уличил мэра Нью-Йорка в краже своего слогана

Де Блазио резко ответил президенту.

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в плагиате. Как утверждает глава Белого дома, градоначальник украл его слоган, пишет Лайф.

— Мэр Нью-Йорка только что украл слоган моей кампании: "Дал обещание — сдержал слово". Это совсем нехорошо. Нет воображения! — написал Трамп.

Де Блазио резко ответил президенту, также написав в "Твиттере":

"Разница в том, что я не вру, когда говорю это".

Американские СМИ сообщают, что фраза, вызвавшая раздор, была напечатана на баннере на церемонии открытия школы в Нью-Йорке. На фоне этого плаката и выступил де Блазио. Сам Трамп начал использовать этот слоган в сентябре 2017 года, чтобы показать достижения своей администрации.

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