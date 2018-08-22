Трамп уличил мэра Нью-Йорка в краже своего слогана
Де Блазио резко ответил президенту.
Фото : © Flickr/Gage Skidmore22 августа 2018, 07:14
Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в плагиате. Как утверждает глава Белого дома, градоначальник украл его слоган, пишет Лайф.
— Мэр Нью-Йорка только что украл слоган моей кампании: "Дал обещание — сдержал слово". Это совсем нехорошо. Нет воображения! — написал Трамп.
Де Блазио резко ответил президенту, также написав в "Твиттере":
"Разница в том, что я не вру, когда говорю это".
Американские СМИ сообщают, что фраза, вызвавшая раздор, была напечатана на баннере на церемонии открытия школы в Нью-Йорке. На фоне этого плаката и выступил де Блазио. Сам Трамп начал использовать этот слоган в сентябре 2017 года, чтобы показать достижения своей администрации.
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