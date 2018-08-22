Сбербанк и «НОМАД LIFE» запустили новый совместный продукт с высокой доходностью

Новый продукт «Золото Номадов» гарантирует высокую доходность при инвестировании на срок от трех до десяти лет.

«Золото Номадов» включает в себя преимущества инвестиционного инструмента и полиса страхования жизни.

Этот продукт разработан на основе клиентского опыта в области инструментов накоплений. Известно: 70% вкладчиков копят на образование детей, недвижимость или хорошую старость. Как отмечает Жанаргуль Изимова, управляющий директор по розничным продажам ДБ АО «Сбербанк», обычные депозиты хороши в краткосрочной перспективе и только.

Также, новый продукт будет защищен от конфискаций и арестов, значит средства будут использованы по их назначению. Доходность «Золота номадов» невероятно высока: до 3,26% в долларах США.

Как утверждает Жанаргуль Изимова, доходность должна подтверждаться цифрами. Поэтому она привела пример увеличения инвестиции.

«Допустим, вы оформили депозит в банке с максимальным сроком 3 года со ставкой вознаграждения 1% годовых на сумму 10 000 долларов США, основной целью пусть будет накопление на обучение Вашего ребенка. Через 3 года Ваш доход составит 300 долларов США, предположим, что ставка остается та же после пролонгации итого Ваш доход составит за 10 лет - 1 000 долларов США. При этом стоит учесть, что Вы можете снять деньги и использовать их не по назначению», - сказал Жанаргуль Изимова.

Если вкладывать в «Золото номадов», то получается следующее: Вы вложили 10 000 долларов – через 10 лет получаете 13 760 долларов. Значительная разница, не правда ли?

Надежность «Золото Номадов» подкреплена репутацией и стабильностью обоих партнеров - Сбербанка и НОМАД LIFE.

«При выборе партнера мы оценивали рейтинг финансовой стабильности, долю на рынке в отрасли страхования жизни по активам, прибыли, объему страховых выплат, сформированным резервам и отзывы наших клиентов, - заверила Жанаргуль Изимова.

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