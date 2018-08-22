В Казахстане значительно выросла перевозка грузов и багажа

За год объемы перевозок подскочили на 7%, а грузооборот - на 9%.

Объем грузоперевозок за январь-июль 2018 года вырос за год на 6,7%, до 2,2 млрд тонн. Годом ранее рост составил 3,6%. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Грузооборот всеми видами транспорта за январь-июль текущего года составил 333,6 млрд ткм, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В аналогичном периоде 2017 годовой рост составил 7,6%.

Среди регионов РК объем перевозок по сравнению с прошлым годом сократился только в Павлодарской области. Лидирует же по объему Карагандинская область - 431,8 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Доля от РК осталась без изменений - 19,5%.

Следом идет ВКО - 324,5 млн тонн, рост за год на 9,4%. Доля от РК увеличилась с 14,3% до 14,7%.

На третьем месте Костанайская область - 161,8 млн тонн, рост за год на 3,2%. Доля от РК при этом сократилась с 7,6% до 7,3%.

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