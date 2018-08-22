Казахстанцы одержали вторую победу на студенческом чемпионате мира по футзалу

Счет в матче был открыт на 18 минуте, после красивого гола Владислава Черномордова.

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу на студенческом чемпионате мира, проходящем в Алматы. Она выиграла Новую Зеландию со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Игра проходила в Almaty Arena при поддержке многочисленных болельщиков. Счет в матче был открыт на 18 минуте, после красивого гола Владислава Черномордова, а во втором тайме на 14 минуте счёт удвоил Арнольд Кнауб.

- Сегодня сложно было психологический. Не то что недооценили, думали, что уверенно победим. Соперник оказал достойное сопротивление, они были физически сильными. Хорошо, что победили, главное взяли три очка, - говорит игрок Казахстана Владислав Черномордов.

Перед этой встречей между собой также играли женские сборные Казахстана и Новой Зеландии. В интересной и напряженной игре победу отпраздновали гости со счётом 5:3. В составе нашей сборной дважды отличилась Алия Садвакасова, а один мяч забила Камал Кудайбергенова.





- Мы очень хотели выиграть и показали равную игру. Но, под конец подустали и уступили им в физическом плане. Все соперники сильные, теперь предстоит тяжелый матч с Португалией, постараемся выиграть, - прокомментировала игру казахстанка Зулейра Абишева.

Добавим, что чемпионат мира закончится 26-го августа. Игры проходят в ледовых комплексах Almaty Arena и Halyk Arena. В нем участвуют - 16 мужских и 9 женских сборных команд. Сегодня женская сборная Казахстана встретится с Португалией в 16:00, а мужская с Болгарией в 20:00. Оба матча состоятся в Almaty Arena.

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